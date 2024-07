Comprasottocasa: prosegue nel corso dei saldi la campagna di comunicazione di Confcommercio

Prosegue in occasione dei saldi la campagna di comunicazione #Comprasottocasa. L’iniziativa di sensibilizzazione è nata nel 2020 come risposta al primo Natale di pandemia e come sostegno agli esercizi locali in un momento eccezionale. Negli anni è stata rilanciata, puntando sulle tante peculiarità rappresentate dagli acquisti effettuati nei negozi di vicinato, che oltre alla qualità offrono un rapporto fiduciario al cliente, in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

#Comprasottocasa ricorda l’importanza di fare acquisti dai commercianti locali, nei negozi di vicinato, nelle botteghe storiche. Una scelta sostenibile e vicina al territorio, guidata da persone che sanno ascoltare le esigenze ed indirizzare al meglio la clientela.

#Comprasottocasa valorizza ogni giorno l'esperienza dell'acquisto, ma offre anche sensazioni e percezioni di comodità, sicurezza, accoglienza e fiducia. I negozi migliorano la sicurezza e la vivibilità dei quartieri, offrono servizi preziosi ed indispensabili per la comunità e rappresentano la vitalità di ogni territorio. Per questo Confcommercio invita tutti a comprare vicino a casa e in sicurezza.