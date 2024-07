Taggia, l'accusa di Cascino: "Comune sotto ispezione del MEF, manca trasparenza", Conio: "Pura attività ordinaria"

"La giunta Conio fino ad oggi ha omesso di comunicare che l'attività finanziaria ed economica del Comune degli ultimi 5 anni è sotto Ispezione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - fa sapere il consigliere di minoranza Gabriele Cascino - Siamo da sempre abituati a gravi deficit di comunicazione e trasparenza della Giunta Conio, ma in questo caso è messo sotto grave accusa l'operato finanziario della maggioranza negli ultimi cinque anni. Purtroppo le rassicurazioni del Sindaco, Assessore al bilancio e quelle della Consigliera Cerri delegata alla programmazione economica e finanziaria, nonostante l'aumento indiscriminato di imposte e tasse comunali si sono rilevate come avevamo da tempo segnalato, totalmente fallaci. ".

L'attività finanziaria ed economica del Comune di Taggia è sotto ispezione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze . Nonostante l'argomento non sarà oggetto di dibattito nel Consiglio comunale di questa sera, si presume che la notizia verrà menzionata da parte della minoranza, in quanto l'assise è chiamata a votare l'approvazione del rendiconto di gestione in relazione all'esercizio finanziario 2023.

Cascino poi aggiunge: "La Corte dei Conti già in passato aveva contestato la Comune di Taggia l'utilizzo constante delle anticipazione di cassa che da strumento eccezionale è divenuto per la maggioranza Conio, normale amministrazione. L'ispezione del MEF a 360 gradi non fa altro che aggravare la situazione. Chiediamo al Revisore dei Conti un'adeguata verifica delle poste di bilancio che a questo punto non posso essere ritenute, politicamente credibili".

"Il Ministero delle Finanze compie attività ordinarie di controllo come normale che sia, anzi sarebbe grave che non lo facesse - spiega il sindaco di Taggia, Mario Conio - Questa situazione è capitata già 10 anni fa, d'altronde rientra nell'attività ordinaria del Ministero fare queste attività di verifiche a campione nei vari comuni italiani. Come amministrazione comunale ne prendiamo atto e dagli uffici c'è stata la massima collaborazione".