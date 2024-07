Ventimiglia: rubava rame alla sua azienda, dipendente RFI arrestato dalla Polfer

Un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana in servizio presso gli impianti del ponente ligure è stato arrestato per furto di rame. L’uomo è stato sorpreso dalla Polfer di Ventimiglia mentre stava cedendo una notevole quantità di trecce di rame sottratto alla sua azienda. Il fermo è avvenuto nell’ambito di controlli straordinari denominati ‘Operazione Oro Rosso’.

Dalle ultime ispezioni, infatti, era risultato che l’operaio da diverso tempo cedeva ingenti quantitativi di rame per un valore di svariate decine di migliaia di euro. Di conseguenza sono stati predisposti mirati servizi di vigilanza che hanno consentito di arrestarlo in flagranza di reato mentre stava per cedere 80 chilogrammi di treccia in rame asportato presso depositi e cantieri R.F.I. Sono in corso accertamenti volti a quantificare l’intero ammontare del rame conferito e la sua provenienza.