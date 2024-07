Sanremo: degrado e sporcizia al posto del laghetto sul lungomare Calvino, serve un intervento (Foto)

Situazione disastrosa per una porzione dei giardini all’inizio di lungomare Italo Calvino a Calvino a Sanremo, su una strada molto utilizzata dai turisti, sia per passeggiare che per lasciare le proprie auto.

I giardini erano una volta decisamente più verdi e appetibili, anche solo per un momento di relax o di gioco per i più piccoli. Oggi sono in uno stato davvero pietoso. Le immagini sono chiare e inquadrano spazzatura sparsa ovunque, cocci di vetro per terra, pietre lanciate in mezzo a quello che era una volta un laghetto, topi morti ed addirittura due poltrone gettate chissà da chi.

Quello che era il laghetto è oggi ridotto desolatamente ad una vasca asciutta riempita di pietre e sporcizia. E il tutto sotto gli occhi attoniti di turisti vacanzieri e residenti che utilizzano le aree parcheggio adiacenti.

E’ ovvio che, anche in questo caso come in molti altri, la mano dell’uomo è dominante nel creare situazioni del genere. Ma è altrettanto ovvio che, chi di dovere dovrebbe accorgersi del degrado, segnalarlo in comune che, a sua volta, dovrebbe provvedere a sistemare il tutto.