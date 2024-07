"Transizione 5.0: istruzioni per l’uso", evento Unioncamere - Il Sole 24 ORE

È in via di pubblicazione il Decreto attuativo di Transizione 5.0, la misura finanziata con 6,3 miliardi di euro del PNRR che prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di un credito d'imposta, alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

Il PID – Punto Impresa Digitale della Camera di commercio Riviere di Liguria invita le imprese a iscriversi all’evento digitale del 25 luglio 2024 ore 11 “Transizione 5.0: istruzioni per l’uso”, promosso da Unioncamere e Il Sole 24 ORE che vedrà i tecnici del Ministero Imprese e del Made in Italy esaminare nel dettaglio le novità introdotte dal Decreto attuativo e spiegare chi saranno i soggetti beneficiari e le procedure e regole di accesso alle agevolazioni, e gli esperti di Unioncamere delineare il ruolo che in tutto questo avranno il Sistema Camerale e i suoi Punti Impresa Digitale (PID).

All'appuntamento, a partecipazione gratuita, previa registrazione, interverranno Andrea Prete, Presidente di Unioncamere, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marco Calabrò, capo Segreteria Tecnica del ministro delle Imprese e del Made in Italy e Antonio Romeo, coordinatore rete nazionale Punti Impresa Digitale. Modererà l’incontro Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore.

Registrazione alla diretta

Per ulteriori informazioni consultare il sito dedicato