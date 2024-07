Taggia, "il rendiconto del 2023 è positivo", Conio: “Bilancio sano, in crescita da 3 anni”

“Un bilancio sano”. Queste la parole chiave utilizzate dalla maggioranza, dopo aver comunicato un avanzo positivo di 1 milione e 400 mila euro nel Consiglio comunale di martedì sera, durante la discussione del secondo punto all’ordine del giorno, quindi sul rendiconto del 2023.

Parole chiave che trovano, in parte, d’accordo anche il consigliere di minoranza, Giuseppe Federico: “Per la prima volta abbiamo una cassa e un avanzo positivo dopo tanti anni. Poi però bisogna anche analizzare le cose più critiche, perché vanno affrontate per risolverle”.

Il consigliere poi incalza la maggioranza: “Come spenderete queste cifre?”. Da qui la risposta del sindaco Conio: "Devo essere sincero: c’è un accordo di giunta che ci porta a non cantare vittoria troppo presto. Vogliamo che questo trend positivo si consolidi, ma ad oggi non abbiamo la voglia di ‘sperperare i denari’. Vogliamo aspettare che il tutto si consolidi”.