Taggia, approvate le modifiche Vas del nuovo ospedale unico, Cascino: “Non si parla di compensazioni”, Conio: “L’opera è il nostro plus"

In Consiglio comunale sono state approvate le ottemperanze messe a punto dall'amministrazione comunale relative alle prescrizioni del provvedimento di Valutazione Ambientale Strategica inerenti al nuovo ospedale unico del Ponente Ligure, ma a tenere banco sono state le recriminazioni della minoranza sia per quanto riguarda i tempi della presentazione della pratica, consegnata, stando alle parole della minoranza, tra la giornata di lunedì 22 luglio e pochi minuti prima dell’inizio dell’assise, e per il tema delle compensazioni.

A toccare l’argomento sono stati i consiglieri Caldani e Cascino. Proprio quest’ultimo tuona verso la maggioranza: “Io non ho avuto il tempo di leggere le modifiche fatte. Si potrebbe discutere questa delibera a settembre, non penso cambi molto. Per noi è un atteggiamento poco serio. Non stiamo parlando di una variante di un piano casa, ma dell’ospedale unico della provincia di Imperia. Da un punto di vista politico manca la risposta. Il territorio di Taggia viene “sacrificato” per la costruzione dell’ospedale nuovo. Fortunatamente si creano queste strutture, però è evidente che si tratta di un’opera epocale con un impatto ambientale importante. La maggioranza continua ad eludere la risposta: i cittadini di Taggia cosa avranno in cambio? Cosa avranno come risarcimento per la costruzione di questa grande opera? Questo è un grande tema, eppure non ho sentito proposte o idee”.

La risposta di Conio non si è fatta attendere: “Faccio fatica a trovarmi con quanto detto dalla minoranza”, afferma, per poi lanciare una frecciata a Cascino: “Nel 2015 parlava dell’ospedale come un’opera essenziale, oggi parla di problema (il consigliere ha parlato di un sacrificio tra virgolette del terreno taggiasco, ndr). Ad oggi il progetto dell’ospedale non c’è. Non si può far passare il messaggio che l’amministrazione subisce decisioni da parte di altri enti. Noi abbiamo delle idee e le abbiamo sempre portate avanti. Questa è un’opera epocale. Certamente le infrastrutture verranno sollecitate. Non attendiamo mosse da Genova”.

Per quanto riguarda le compensazioni, Conio spiega: “Noi ci siamo posti delle domande. Ho parlato con altri amministratori che si trovano in situazioni come la nostra: per noi la “compensazione” è che venga realizzata la struttura. Avremo un ospedale con le migliori tecnologie sanitarie. Saremo un comune che si sostituirà a Sanremo e Imperia. Essere comune che ospita l’ospedale unico non è una cosa da poco. Mi aspetto che ci sia una condivisione anche con la minoranza”.

La risposta di Cascino: “Sono a favore dell’ospedale unico, ma penso che doveva essere posizionato a sud della stazione. La posizione a sud prevedeva la variante del Prg, in competenza del Comune. Sindaco: io glielo dico con il cuore in mano, noi non siamo contro l’ospedale, questo non è vero. Però porta un peso, l'ospedale che nascerà a Taggia curerà tutta la provincia. Che male c’è a chiedere delle compensazioni? Io non ho detto che lei se ne infischia. Non riesco a capire: qual è il problema? Noi chiediamo solo se avrà qualcosa in cambio. Poco? Nulla o è già contento così? Le basta avere un ospedale sul suo territorio?”.

Il dibattito è stato poi interrotto dalla discussione, piuttosto accesa, tra Conio e Cascino, che ha portato l’intervento del presidente del Consiglio comunale. Ad accendere il dibattito è stato il messaggio che il consigliere “non avrebbe fatto abbastanza, di quando era consigliere regionale in Liguria, per il Comune di Taggia”.

Subito dopo l'approvazione sono arrivate le parole dell'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola: “Questo passaggio rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione del nuovo ospedale del Ponente ligure – dichiara - Come Regione Liguria abbiamo supportato concretamente il Comune di Taggia per arrivare a questo risultato. Quanto deliberato dal Consiglio comunale passerà ora nuovamente in Regione Liguria per l’approvazione definitiva ed entro i primi mesi dell’autunno avremo un quadro completato. Con le modifiche inserite avremo una struttura migliore, sotto diversi punti di vista, e ancor più inserita nel sistema infrastrutturale cittadino e di tutta la provincia di Imperia".