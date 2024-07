Trasformate il vostro tempo libero in reddito: Guadagnare da casa con un telefono o un computer portatile (1.000 dollari al giorno)

Nel mondo ci sono più di 7 miliardi di persone e la maggior parte di loro lavora sodo. Ma ci sono ancora molte persone che non possono nemmeno permettersi di mangiare. A Wall Street non sembrano fare il loro lavoro, ma ogni giorno nascono nuovi miliardari. Questo illustra un problema: se trovate il modo giusto per fare soldi, la vostra ricchezza crescerà in modo esponenziale, anche se siete pigri. Qual è dunque il modo giusto di fare soldi?

Il denaro è intelligente e si raccoglie sempre in luoghi con alti profitti. Se volete trovare il modo giusto per fare soldi, dovete prima vedere dove vanno i soldi. Nel 2024, l'economia globale è debole, le guerre locali continuano e le criptovalute rappresentate dal Bitcoin hanno raggiunto prezzi di scambio sempre più alti. Il denaro di tutto il mondo si sta riversando sul mercato delle criptovalute ed è chiaro dove i ricchi stiano facendo soldi.

Naturalmente, le bolle si formano ovunque si raccolga il denaro. (In realtà, la maggior parte delle volte, le bolle sono create con cura dai ricchi perché questo è il modo più efficace per fare soldi). Pertanto, vedere dove si raccoglie il denaro non significa aver trovato il modo giusto per fare soldi, a meno che non si riesca a trovare qualcuno che sia bravo a fare soldi con i soldi per aiutarvi a fare soldi nel luogo in cui si raccoglie il denaro.

L'attività innovativa di KK Miner fa sì che “fare soldi con i soldi” non sia più limitato ai ricchi, ma che tutti possano goderne. Se siete disposti a farlo, KK Miner può aiutarvi a iniziare il viaggio di “fare soldi con i soldi” con soli 100 dollari.

Chi è KK Miner?

KK Miner è la principale società di mining di Bitcoin al mondo , fondata nel settembre 2016, con sede a Londra, Regno Unito, e con oltre 5,7 milioni di membri in tutto il mondo. Sin dalla sua fondazione, la società si è concentrata sull'attività di mining di Bitcoin. Attualmente, l'azienda non solo possiede la tecnologia di mining di Bitcoin più avanzata al mondo, ma impiega anche le strutture di potenza di calcolo più grandi al mondo. Secondo le statistiche, l'azienda contribuisce a circa il 3,5% del tasso di hash globale.

Qual è l'attività innovativa di KK Miner?

Si tratta di un modo innovativo di fare mining di Bitcoin, il che significa che i partecipanti non devono acquistare macchine da mining, affittare siti, gestire e mantenere le macchine da mining e pagare i costi energetici. Possono invece partecipare al mining di Bitcoin affittando una certa quantità di potenza di calcolo da KK Miner. KK Miner utilizza mezzi finanziari professionali per gestire vari rischi, come le fluttuazioni del prezzo dei Bitcoin e il numero di Bitcoin estratti, ricavando denaro dal mondo dei Bitcoin e restituendolo ai partecipanti a un tasso di rendimento fisso.

Come fa KK Miner a garantire il ritorno dei partecipanti?

Attraverso contratti innovativi di potenza di calcolo, KK Miner ha ottenuto quasi 3 miliardi di dollari di fondi di investimento da oltre 5,7 milioni di persone in tutto il mondo. Questi fondi vengono utilizzati da KK Miner per distribuire potenza di calcolo e tecnologia di mining di Bitcoin, creando così il più grande sistema di potenza di calcolo di Bitcoin al mondo. I dati mostrano che KK Miner contribuisce attualmente a circa il 3,5% del tasso di hash globale.

Secondo l'attuale produzione mondiale di Bitcoin di 6,5 bitcoin ogni 10 minuti, i minatori di KK possono produrre 0,2275 bitcoin ogni 10 minuti. Calcolato a un prezzo di 60.000 dollari per bitcoin, ciò equivale a circa 13.638,46 dollari in contanti, o a circa 1.963.938 dollari in 24 ore. Per i minatori di KK, il guadagno giornaliero è molto considerevole e rappresenta una ricompensa garantita per la partecipazione.

Come iniziare

Iniziare il viaggio nel cloud mining con KK Miner è un processo semplice. Seguite questi semplici passaggi per iniziare a guadagnare un reddito passivo:

Registrarsi: Creare un account sulla piattaforma KK Miner .

Scegliere un piano: Selezionare un piano di mining che corrisponda ai propri obiettivi.

Iniziare l'estrazione: Lasciate che il potente hardware di KK Miner lavori per voi.

Pagamenti giornalieri: Godetevi la comodità dei pagamenti giornalieri, che forniscono una fonte di reddito stabile.

Premi aggiuntivi

Bonus di iscrizione: ottenete un bonus istantaneo di $10,00 quando vi iscrivete e iniziate a fare mining.

Premi invito: Aumenta le tue entrate da mining invitando gli amici. Ottenete ricompense continue del 3% -4,5% per le attività di mining.

Contratti di KK Miner

I contratti forniti da KK Miner non sono solo semplici ma anche diversificati, in quanto offrono una varietà di opzioni per soddisfare le vostre esigenze di investimento. Forniscono un reddito fisso stabile e privo di rischi.

Ad esempio, i seguenti contratti pagano interessi su base giornaliera:

Il valore della potenza di calcolo del contratto è diverso, l'importo e la durata dell'investimento sono diversi e anche il reddito è diverso. Per ulteriori contratti, si prega di accedere al sito ufficiale di kkminer.com per visualizzare.

Caso di investimento

Un investimento di 5.000 dollari può acquistare 5.000 dollari di Antminer S19 Pro Hyd (BTC Classic Hashrate), con un periodo di 20 giorni e un tasso di interesse giornaliero contrattuale dell'1,49%.

L'importo del reddito passivo che potete ottenere ogni giorno dopo l'acquisto = 5000$*1,49%=74,5$.

Dopo 20 giorni, il vostro capitale e il vostro profitto = $5000 + $74,5*20 = $5000 + $1490 = $6490

Come guadagnare di più

kkminer offre anche un altro modo per fare soldi: il programma di affiliazione .

Se inviti i tuoi amici a guadagnare su kkminer, puoi ottenere una ricompensa in denaro pari al 3% dell'importo del loro investimento, e se i tuoi amici invitano i loro amici a investire di nuovo, puoi anche ottenere una ricompensa in denaro pari all'1,5% dell'importo del loro investimento.

Ad esempio: se invitate alcuni amici a guadagnare su kkminer e questi investono 10.000 dollari, otterrete una ricompensa in denaro di 300 dollari. Se i vostri amici invitano altre persone e queste investono 10.000 dollari, anche voi riceverete una ricompensa in denaro di 150 dollari.

KK Miner è il vostro partner di fiducia nel mondo delle criptovalute. Iscrivetevi ora e iniziate a guadagnare istantaneamente!