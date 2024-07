Sanremo: assegnata la spiaggia "Arenella", riparte l'estate in corso Trento e Trieste

Dopo una lunga attesa, la spiaggia libera attrezzata "Arenella" dovrebbe finalmente essere affidata a un gestore che la prenda in carico per il resto della stagione estiva.

In seguito al bando emesso dal Comune di Sanremo all'inizio di luglio, sono pervenute due offerte: la migliore alla fine è risultata essere quella della ditta Thalassa Snc che, una volta effettuate le verifiche previste dalla prassi, potrà iniziare le operazioni per risolvere le criticità dell'area.

Molti cittadini infatti avevano segnalato problematiche nella spiaggia, a cominciare dallo stato di pulizia della stessa, con bottiglie e rifiuti vari abbandonati, a cui si aggiunge la necessità di garantire l’apertura, la chiusura e la pulizia dei servizi igienici e docce nonché il presidio delle strutture, dato che, essendo in posizione centrale, la spiaggia è molto frequentata soprattutto da famiglie; a questo si aggiunge la necessità di attivare servizi di sorveglianza e assistenza per i bagnanti, oltre ad altri servizi facoltativi come il noleggio di attrezzature.

L'assegnazione della spiaggia avrà validità fino al 31 ottobre 2024, per un periodo quindi di circa tre mesi, tra cui l'importantissimo agosto, durante il quale ci si potrà aspettare che tutte le spiagge del territorio saranno gremite di turisti.

Termina quindi l'odissea della libera attrezzata di corso Trento e Trieste, che pareva a inizio giugno destinata a restare senza un gestore, preoccupazione manifestata da alcuni cittadini; a questo si aggiunge il termine dei lavori lungo la via, con conseguente riapertura del transito dei veicoli, con il ripristino del senso unico di marcia (da ponente a levante). Per la sistemazione definitiva della strada si dovranno aspettare ulteriori lavori in autunno, ma intanto questi interventi permetteranno all'Arenella e ai gestori delle spiagge circostanti di poter affrontare la seconda parte dell'estate, quella più 'calda', in tutti i sensi, con una maggiore tranquillità, anche da parte dei bagnanti.