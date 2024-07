Yin Yoga, Meditazione e Bagno di suoni all'aperto: un'esperienza di benessere olistico a Sanremo

Giovedì 25 luglio, alle ore 18.15, l'Auditorium Alfano di Sanremo ospiterà un evento unico dedicato al benessere olistico: una sessione di Yin Yoga, Meditazione Mindfulness e Bagno di Suoni, condotta da esperti del settore.

Un viaggio di rigenerazione per corpo e mente. Un'occasione imperdibile per prendersi cura di sé e immergersi in un'esperienza di benessere a 360 gradi.

L'evento, bilingue italiano/inglese e rivolto agli adulti, combina tre discipline complementari per favorire il rilassamento, la consapevolezza e la connessione interiore:

Yin Yoga: una pratica dolce e profonda che agisce sui tessuti connettivi, allungando i muscoli e rilasciando le tensioni.

Meditazione Mindfulness: un percorso di consapevolezza per entrare in contatto con se stessi e raggiungere uno stato di pace interiore.

Bagno di Suoni: un'esperienza immersiva di vibrazioni sonore che favoriscono il rilassamento profondo, la riduzione dello stress e l'armonia interiore.

Guida esperta e offerta libera consapevole

La classe sarà guidata da Cinzia Di Cioccio, insegnante di Yoga RYT500 e Master Teacher di Tribal Bellydance, e MariaGiovanna Oggero, insegnante di Mindfulness e Meditazione e Istruttrice di Pilates. Il Bagno di Suoni sarà a cura di Asif Qu, musicista e insegnante britannico specializzato in percussioni e Sound Healing. L'evento è a offerta libera consapevole, un invito a partecipare con generosità e riconoscenza per il valore dell'esperienza.

Informazioni pratiche