'Sanremo Summer Symphony': la musica di Gershwin ieri sera all'auditorium 'Franco Alfano' (Foto)

Anche ieri grande musica al 'Franco Alfano' per il quarto appuntamento della Sanremo Summer Symphony. Nella magica cornice offerta dall'Auditorium sono andate in scena le note di due capolavori del compositore statunitense George Gershwin, attraverso le mani del pianista Francesco Nicolosi.

La sua sensibilitá artistica e la sua straordinaria capacità di interpretazione sono conosciute a livello internazionale. Nel corso della sua carriera si è esibito nei teatri piú famosi del mondo ed è stato insignito di prestigiosi premi nazionali ed internazionali.

La serata si è aperta con Rhapsody in Blue (Rapsodia in blu) che quest'anno festeggia 100 anni. A seguire il poema sinfonico per grande orchestra An American in Paris (Un americano a Parigi).

Un concerto di grande impatto anche a livello visivo e sonoro con due orchestre sul palco: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, istituita nel 2016 quale progetto didattico finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ospitata dal Conservatorio di Milano. Composta da studenti iscritti ai corsi di jazz dei Conservatori italiani si presenta come un complesso caratterizzato da grande coesione e contagiosa vitalità.