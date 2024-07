Arma di Taggia si ferma per il suo Carnevale Estivo: fiumi di persone nelle piazze e per le strade (Foto e video)

Un tripudio di colori e storia. Arma di Taggia si è letteralmente fermata per godersi il suo Carnevale Estivo. Un vero e proprio evento capace di catalizzare l'attenzione dell'intera cittadina alle porte di Sanremo, come dimostrano le piazze e le strade invase da turisti e cittadini. Un evento che ha saputo unire, come dimostra la stretta collaborazione tra le numerose associazioni taggiasche e gli uffici comunali, capitanati dall'assessore al Turismo, Barbara Dumarte, e i consiglieri Chiara Cerri e Giancarlo Ceresola.

Non solo. Il Carnevale Estivo si è dimostrato un evento in grado di raccontare anche la storia moderna di Taggia e di Arma. Dalla tartaruga Caretta Caretta ai punti più iconici della città: sono stati tanti i rimandi presenti sui carri e nei cartelloni durante la sfilata partita da piazza della Vittoria e sfociata in piazza Chierotti, dove, a partire dalle 21, le giovani ballerine delle scuole di danza Asd Artedanza e Asd La Pineta Planet Sport hanno saputo strappare applausi e sorrisi grazie alle loro esibizioni.

Tanti i giovani presenti e che, con orgoglio, hanno sfilato indossando gli 'abiti' del proprio oratorio, del proprio lido o della propria attività lavorativa: la storia di Taggia e di Arma ha letteralmente preso vita e si è propagata nelle vie principali della città. Una serata di divertimento e orgoglio, caratterizzata dalla musica (tanta e presente in ogni locale o angolo del paese, ndr) e dai colori dei carri e dei costumi.