'Perchè Sanremo è Sanremo': il nome della città dei fiori diventa anche un brand per un noto ammorbidente

E ora Sanremo finisce pure nel bucato. Già, proprio così. Succede che un'azienda leader nella produzione di prodotti per l'igiene domestica e personale (Colgate-Palmolive) abbia deciso di lanciare la nuova veste di uno dei suoi prodotti di punta abbinando le diverse fragranze a città e regioni.

Da qui una versione dell'ammorbidente "Fabuloso" che strizza l'occhio alle massaie invitandole a regalarsi "i profumi di Sanremo", con tanto d'immagine floreale in evidenza sulla confezione di colore rosa, assieme alla veduta del profilo costiero della città ed a un "cartellino" con la scritta "Belandi, che profumo!", a dire il vero più un'espressione dialettale genovese alla Gabibbo rispetto alla tipica parlata sanremasca.

Lo stesso prodotto, facilmente reperibile negli scaffali dei supermercati, è proposto nelle varianti con i profumi di Sorrento, Taormina, Siena e di altre destinazioni italiane famose, oltre a richiami più generici a caratteristiche regionali. Il fatto che per il restyling di un prodotto ormai storico, fra quelli dedicati alla casa, sia stato selezionato anche il nome Sanremo, conferma lo straordinario bagaglio di visibilità della città, non soltanto in Italia, grazie al Festival ma anche alla tradizione floricola (richiamata non a caso) e alla sua prestigiosa storia turistica.

Oggi si tratta di un ammorbidente per il bucato, ma l'elenco dello sfruttamento commerciale di Sanremo è lunghissimo, anche all'estero: dall'abbigliamento all'arredamento, fino ad oggetti impensabili come uno scopino per il water. Uso del nome a volte improprio contro cui, però, si può fare poco o nulla. Da anni il Comune ha deciso di monitorare il mercato italiano per scovare marchi che contengano la parola Sanremo, limitandosi però alle classi di registrazione collegate all'organizzazione di eventi musicali, ai dischi e ai giochi, nell'ottica di una maggiore salvaguardia del marchio Festival da possibili utilizzi non autorizzati, oltre alla sorveglianza affidata da più tempo alla Società Italiana Brevetti anche fuori dai confini nazionali (compresi vari loghi di eventi e brand turistici, come "Sanremo live & love" depositati da Palazzo Bellevue).

Ma in campi diversi e così ampi nel variegato mondo commerciale, oltretutto con l'impiego del solo nome della città, c'è ben poco da fare. E passi per un ammorbidente "profumoso" che promette capi "più morbidi, setosi, con meno grinze e più facili da stirare", ma un accessorio per il water "che c'azzecca?", avrebbe detto l'ex pm ed ex politico Di Pietro.