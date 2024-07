Montalto Carpasio: ieri la celebrazione della prima Messa per il neo parroco don Nuccio

Ieri Don Nuccio Garibaldi ha celebrato la sua prima Messa ufficiale come nuovo Parroco del Comune di Montalto Carpasio.

Moltissimi i fedeli che hanno partecipato alla funzione religiosa nella splendida cornice della Chiesa dedicata a Sant'Antonino Martire. Don Nuccio succede a Don Joseph Kumar Madani (per tutti Don Giuseppe) che, con la sua semplicità, i modi gentili e il suo sorriso ha conquistato i suoi Parrocchiani di Montalto Carpasio.

Con grande gioia per i carpasini ed i montaltini Don Nuccio Garibaldi verrà a breve a stabilirsi nelle Canoniche di Carpasio quelle che per più di mezzo secolo hanno ospitato Monsignor Rubino. “A Don Nuccio – dice l’Assessore Verda - il grazie dell'Amministrazione per aver scelto di stabilirsi quassù con noi e gli auguri per il suo Ministero”.