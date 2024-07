Sanremo: l'Amministrazione Mager inizia a usare il 'tesoretto', investimenti per milioni di euro

E’ stata approvata dalla Giunta di Sanremo la variante al piano triennale per le opere pubbliche, con la destinazione di importanti fondi derivanti dall’avanzo di amministrazione, conosciuto anche come il ‘tesoretto’ da 15 milioni di euro lasciato dal precedente esecutivo, gestito dall’ex Sindaco Alberto Biancheri.

Si tratta dell’assestamento degli equilibri di bilancio per il triennio ‘24/’26 ma soprattutto per l’anno in corso, visto che parte della spesa deve essere impegnata entro la fine dell’anno.

Sui tanti importanti lavori che sono stati finanziati spiccano i due milioni di asfalti stanziati, che si aggiungono ai 500mila che partiranno a breve. Un investimento che non si vedeva da tempo e che vuole andare incontro alle esigenze più volte riscontrate da automobilisti e motociclisti.

Altro importante lavoro, quello dell’eliminazione della pericolosa curva che si trova attualmente dopo il cimitero di Valle Armea. Una spesa da 200mila euro per lo spostamento dell’attività presente nella parte più vicina al torrente. In questo modo la strada sarebbe dritta e meno pericolosa.

Saranno spesi ben 750mila euro per la scuola ‘Dante Alighieri’ di via Margotti. Previsto l’efficientamento energetico, impianti, isolamenti e il rifacimento dell’illuminazione. Altri 175mila euro per la realizzazione degli spogliatoi, con docce e ai campetti polivalenti di Poggio. Previsto anche un nuovo impegno da 200mila euro per il convogliamento delle acque in piazza San Sebastiano a Coldirodi.

Con 600mila euro verrà riqualificato il quartiere del Borgo con l’infrastruttura ampliata per garantire uno spazio pedonale migliore, con verde e panchine. Saranno realizzate le tombinature sul torrente San Romolo per 150mila euro ma anche l’impianto di condizionamento a Casa Serena per 580mila.

Un milione di euro sarà utilizzato per la sostituzione dei tralicci della Riviera Trasporti, ora pericolanti mentre 850mila euro saranno sepsi per il completamento della scuola dell’infanzia in via Duca degli Abruzzi.

“E’ una serie di interventi a cui tengo davvero tanto – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella – ed è la conferma degli impegni presi dal Sindaco, Alessandro Mager, per la manutenzione e il miglioramento di molte zone della città”.