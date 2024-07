Sanremo: il pianista Francesco Nicolosi ospite della quarta serata della Summer Simphony

Sabato 20 luglio alle 21.30 il quarto appuntamento della Sanremo Summer Symphony.

Nella magica cornice offerta dall'Auditorium Franco Alfano, risuoneranno le note di due capolavori del compositore statunitense George Gershwin. Il tutto attraveso le mani del pianista Francesco Nicolosi; la sua sensibilitá artistica e la sua straordinaria capacità di interpretazione sono conosciute a livello internazionale. Nel corso della sua carriera si è esibito nei teatri piú famosi del mondo ed è stato insignito di prestigiosi premi nazionali ed internazionali.

La serata si aprirà con Rhapsody in Blue (Rapsodia in blu) che quest'anno festeggia 100 anni. Il titolo originariamente doveva essere American Rhapsody, lo stesso Gershwin raccontó le ragioni del cambio: "...la udii come una sorta di multicroma fantasia, un caleidoscopio musicale dell'America, col nostro miscuglio di razze, il nostro incomparabile brio nazionale, i nostri blues, la nostra pazzia metropolitana".

A seguire il poema sinfonico per grande orchestra An American in Paris (Un americano a Parigi).

“Un Americano a Parigi è la musica più moderna che io abbia mai scritto. La parte iniziale si sviluppa alla maniera di Debussy, benché le melodie siano originali. Il mio assunto consiste nel riprodurre le impressioni di un viaggiatore americano che passeggia per Parigi ascoltandone i suoni e i rumori e assorbendo l’atmosfera della Francia. Ma c’è molta libertà, e chi ascolta può leggere nella musica tutte le immagini che preferisce”. Così Gershwin presentò la sua composizione, commissionata dalla New York Philharmonic Orchestra, nel dettagliato programma che scrisse insieme al compositore e critico musicale Deems Taylor per la prima esecuzione avvenuta il 13 dicembre 1928 alla Carnegie Hall di New York sotto la direzione di Walter Damrosch.

Quello di sabato sarà un concerto di grande impatto anche a livello visivo e sonoro con due orchestre sul palco: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, istituita nel 2016 quale progetto didattico finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ospitata dal Conservatorio di Milano. Composta da studenti iscritti ai corsi di jazz dei Conservatori italiani si presenta come un complesso caratterizzato da grande coesione e contagiosa vitalità.