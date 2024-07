Riva Ligure: Sale In Zucca, applausi per Michele Fino e Marco Missaglia con Renata Cantamessa e Claudio Porchia (Foto)

La seconda serata della rassegna Sale In Zucca a Riva Ligure ha visto ancora una volta, piazza Matteotti riempirsi di un grande pubblico appassionato di vino, cucina e tematiche legate alla salute e al benessere.

Renata Cantamessa e Claudio Porchia hanno presentato gli autori Michele A. Fino e Marco Missaglia, protagonisti della serata.

Michele A. Fino ha presentato il suo libro "Non me la bevo", mettendo in discussione le mode e il marketing legato al mondo del vino e invitando alla degustazione consapevole, libera da condizionamenti esterni. Marco Missaglia, invece, ha affrontato il tema della nutrizione e della salute con il suo libro "Gusto e Salute: l’abc per una sana alimentazione", evidenziando le sfide legate alla dieta e alle malattie metaboliche croniche.

Il pubblico presente, formato da oltre un centinaio di persone, ha dimostrato il proprio interesse e attenzione agli argomenti trattati, ponendo domande agli autori durante l'incontro. La formula della rassegna, che prevede il coinvolgimento attivo del pubblico, ha ottenuto ancora una volta un grande successo, confermando che anche durante l'estate c'è la voglia e il desiderio di approfondire tematiche importanti e attuali.

Dopo oltre due ore di dibattito e confronto, il brindisi finale con il Pigato della Cantina SanSteva di Marco Risso ha permesso al pubblico di gustare un ottimo vino, chiacchierando con gli autori mentre firmavano le dediche.

Un momento di convivialità e condivisione che ha chiuso in modo perfetto una serata intensa e ricca di spunti di riflessione.

Il vice sindaco Francesco Benza con deleghe al turismo e alla cultura ha manifestato grande soddisfazione per il successo del secondo incontro: “i due autori, con grande competenza e simpatia hanno reso l'evento davvero memorabile. Voglio sottolineare anche l'importanza della sinergia con i due presentatori, che hanno dimostrato bravura e la versatilità. La partecipazione numerosa all’incontro ha evidenziato l'interesse e l'entusiasmo della comunità locale per la cultura e ci incoraggia a promuovere ulteriori iniziative che possano arricchire l'offerta culturale e turistica del paese, coinvolgendo attivamente i cittadini”.

Il prossimo appuntamento della rassegna è per giovedì 25 luglio sempre alle 21.15 con“La lingua che parliamo e non sempre conosciamo” incontro con Gino Rapa e interventi musicali di Marisa Fagnani.

Un passatempo nato durante il covid ha dato origine a tre libri che non sono saggi noiosi, ma piccoli manuali per una lettura piacevole, da affrontare anche nei ritagli di tempo o prima di addormentarsi, ricordando magari che una “pillola” linguistica al giorno può togliere il medico di torno. E senza avere dannosi effetti collaterali! Con prefazioni illustri di Fiorella Mannoia, Antonio Albanese e Roberto Vecchioni.

Il prgoramma prevede inoltre i seguenti appunatemti

Mercoledì 31 luglio

“Per bacco che musica” libro e concerto del maestro Ennio Cominetti nell’oratorio di San Giovanni Battista.

Martedì 6 agosto

Omaggio a Libereso Guglielmi con il cantante Christian Gullone, l’attore Gioacchino Logico

Lunedì 12 agosto

“Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” di Matteo Bassetti. L’autore ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Con una verve insolita e una sferzante sicurezza derivata da tanti anni di studi e ricerche sul campo. Un libro utile per capire il valore fondamentale del metodo scientifico e come agiscono le fake news in ambito medico.

Venerdì 23 agosto

Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza di Alessandro Di Battista con prefazione di Piergiorgio Odifreddi

“Scomode verità” Mai abbiamo assistito ad un appiattimento politico e culturale come quello che caratterizza i nostri giorni. Il pensiero critico va disinnescato ed il dissenso va denigrato. La Storia non va considerata. Eppure c’è stato un tempo in cui la politica non aveva così paura di prendere posizione, un tempo in cui gli intellettuali erano pronti a schierarsi,

giovedì 29 agosto

Festa del Moscatello di Taggia con Tinto (Nicola Prudente) e presentazione del libro

Il collo della bottiglia: Storie di Vite di. Esordio nella narrativa per il famoso conduttore radiofonico e televisivo. Una storia di vita che si intreccia come una vite. Intrighi, passioni, misteri e amori segreti che iniziano sulle rive dell’Adriatico dopo che Antonio ha conosciuto Blanche, bellissima e giovane top model franco algerina. La grandeur francese ed il genio italiano.