Arma di Taggia, piantumati i 9 alberi in via della Stazione: in settimana disponibili anche i parcheggi (Foto)

Detto fatto. Ad Arma di Taggia sono stati piantumati 9 alberi della Canfora lungo via della Stazione. Le operazioni sono iniziate intorno alle 8 e sono proseguite poi per tutta la mattinata. In settimana, invece, probabilmente verso martedì, verranno ripristinati i 15 parcheggi chiusi nelle settimane scorse per consentire i lavori sulla careggiata.

In Comune c'è grande soddisfazione per l'andamento dei lavori in via della Stazione. Grazie alle nuove piante, la strada ha subito un cambiamento estetico e funzionale radicale. A queste non si può non aggiungere il nuovo camminamento pedonale, che permette di unire via Sant’Erasmo all’ex stazione e al centro di Arma, e che sarà poi inglobato nel progetto definitivo della nuova piazza, che potrà vantare di aree verdi, giochi per bambini e strutture per attività all'area aperta.

Con la riapertura dei parcheggi, infine, l'amministrazione cerca di venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti, ma soprattutto di commercianti e balneari, già penalizzati da meteo e cantieri autostradali in questo inizio di stagione estiva.