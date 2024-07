Sanremo al Centro risponde a al consigliere della Lega Ventimiglia: "Sul quartiere Borgo ha riferito numerose inesattezze"

"Siamo costretti nuovamente a rispondere alle dichiarazioni del consigliere della Lega Daniele Ventimiglia sul quartiere Borgo, per sottolineare le numerose inesattezze da lui divulgate in occasione dello scorso Consiglio Comunale", così in una nota il gruppo consiliare di Sanremo al Centro.

"Spiace constatare come un consigliere comunale sia così poco attento alla vita amministrativa del Comune di Sanremo, dice il gruppo, da non sapere neppure i progetti in essere. L'ex amministrazione Biancheri, su invito di Regione Liguria, aveva presentato una proposta progettuale di intervento ricompreso nel Piano di Sviluppo e Coesione PSC 2000-2020, proprio sulla riqualificazione del quartiere Borgo, il Comune di Sanremo beneficerà di un contributo pari al 90% dell’investimento totale. Il termine di conclusione dell’intervento sarà 31 dicembre 2025".

"L’Ex Sindaco Alberto Biancheri aveva scelto di destinare questo importante finanziamento alla piazza del Borgo, conclude Sanremo al Centro, proprio perché aveva assunto un impegno preciso: riqualificare l'area da un punto di vista viario, di arredo urbano e assetto generale, con tutto un nuovo spazio verde dedicato. La nuova amministrazione Mager lavora in continuità sul progetto portando avanti l’iter insieme agli uffici comunali".