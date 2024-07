Tra luglio e agosto ecco la quinta annata delle “Bajardo Lectures”: il programma

Tutto è pronto per il prossimo finesettimana quando a Bajardo si inaugura la quinta edizione delle “Bajardo Lectures” ovvero l’Università d’estate in Castel Bajardo, un calendario che si articola in otto appuntamenti. Venerdì 19 alle ore 18 alla Chiesa Vecchia di San Niccolò, in cima alla rocca di Bajardo, si terrà la “Lectio Magistralis” che inaugura la stagione culturale con la partecipazione di un importante intellettuale francese, il professor Michel Orcel. Nato nel 1952 a Marsiglia, Orcel è conosciuto soprattutto per le traduzioni dei classici italiani in lingua francese (Tasso, Ariosto, Dante, Leopardi, D’Annunzio e altri), ma è attivo su molteplici fronti: dall’islamologia alla musicologia, dalla psicologia all’araldica. È stato docente universitario a Rennes (Bretagna), e opera, in Francia e all’estero come saggista, ricercatore, conferenziere, editore. Dal 2018 è Membro Onorario dell’Accademia della Pigna, che da sempre organizza la rassegna, e nel 2021 è stato chiamato alla carica di Rettore del neonato Istituto Internazionale di Metapolitica “Joseph de Maistre”, la cui sede operativa è a Sanremo. A Bajardo il professor Orcel incentrerà il suo discorso inaugurale su “Dante paradossale”, presentando dunque la figura dell’Alighieri sotto un aspetto non consueto.

La sera seguente, sabato 20 alle ore 21, come per rappresentare le due anime delle “Bajardo Lectures” (quella letteraria e quella musicale) è previsto il concerto inaugurale dal titolo: “Echi di terra: melodie popolari e colte su chitarre”. Si tratta di un recital di chitarra classica offerto dal giovane maestro Davide Frassoni, formatosi nei conservatori di Nizza e di Milano e recentemente laureatosi con il massimo dei voti al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Inoltre, sabato 20 alle ore 16 sarà riaperta nei locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia la mostra “Due secoli di eleganza maschile” con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005. L’esposizione resterà aperta tutta l’estate con il seguente orario: Sabato e Domenica dalle 16 alle 18. Ingresso euro 2.

Le Bajardo Lectures, nate nell’estate del 2020, hanno offerto in questi anni ai villeggianti, italiani e stranieri, e agli stessi bajocchi, molte occasioni di confronto e approfondimento su tematiche letterarie, storiche, artistiche, filosofiche e religiose. L’Accademia della Pigna, curatrice dell’evento, ha coinvolto nelle precedenti edizioni molti suoi Accademici e diversi scrittori e studiosi di chiara fama, tra cui Giuseppe Conte, Marino Magliani, Pier Felice degli Uberti, Paolo Giardelli, Roberto Iovino, Fulvio Cervini, Enzo Barnabà, Eduardo Ciampi, oltre ad attori come Eugenio Ripepi e Max Carja, musicisti come Davide Laura, Filippo Gambetta, Lorenzo Piccone e molti altri. La stagione 2024 non è da meno.

La rassegna proseguirà sabato 27 luglio alle ore 18 con la seconda lezione sul tema “La vita cavalleresca di Giusuè Borsi”.