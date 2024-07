L'importanza delle app per il tracciamento auto in ottica ambientale

Secondo alcuni studi, l'implementazione dei sistemi GPS nella gestione della flotta, come il sistema GPSWOX , mostra un trend in crescita in tutta Europa e come riesca a ridurre il consumo di carburante fino al 15%. Grazie al monitoraggio preciso dei percorsi e dello stile di guida, infatti, le aziende possono ridurre i costi operativi e il loro impatto ambientale in modo significativo.

Non passa giorno senza che gli esperti climatologi non ci ricordino come la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli sia un aspetto fondamentale nella lotta contro i cambiamenti climatici. I questo senso, la tecnologia delle app per il tracciamento auto si rivela particolarmente utile alle aziende e le agevola nel monitorare e ottimizzare l'uso della flotta, portando, da un lato, a significativi risparmi di carburante e, dall'altro, a notevoli riduzioni delle emissioni di gas serra. Per esempio, diverse aziende hanno già registrato una diminuzione del consumo di carburante del 10% dopo l'implementazione del sistema GPSWOX.

Principali funzioni del tracciamento GPS

· Tracciamento in tempo reale - Il monitoraggio dei veicoli in tempo reale consente una rapida reazione alle condizioni stradali mutevoli e l'evitamento del traffico, andando così a limitare il consumo di carburante.

· Geofencing - Questa tecnologia permette di creare confini virtuali, aiutando a ottimizzare i percorsi e a ridurre le percorrenze non necessarie.

· Rapporti e notifiche automatiche - Queste consentono di monitorare continuamente lo stile di guida degli autisti e di intervenire immediatamente su eventuali anomalie, traducendosi in un utilizzo più ecologico dei veicoli​.

Benefici ambientali del tracciamento GPS

· Riduzione degli straordinari e risparmio di carburante: Il monitoraggio della flotta consente una migliore pianificazione dei percorsi e degli orari di lavoro, riducendo così il tempo di lavoro degli autisti e il consumo di carburante​.

· Miglioramento della sicurezza: Il GPS consente di monitorare lo stile di guida degli autisti, il che può portare a una guida più responsabile e a un minor numero di incidenti​.

· Ottimizzazione del percorso: Evitare il traffico e ottimizzare i percorsi si traduce in tempi di percorrenza più brevi e minori emissioni​.

Trend in crescita nell'adozione della tecnologia di localizzazione GPS nelle flotte europee

Ma veniamo agli studi menzionati nell'introduzione, che offrono una panoramica sul trend europeo nell'adozione di questi strumenti. La tecnologia di localizzazione GPS sta diventando, infatti, sempre più una risorsa per le flotte in gran parte dell'Europa; secondo i recenti studi di ABI Research, la percentuale di flotte che utilizza questa tecnologia sarebbe in costante aumento.

Il report Indagine sui Trend delle Flotte (2021), per esempio, rileva che la percentuale di flotte che utilizza la tecnologia di localizzazione GPS è aumentata al 68% nel 2021 in Europa.

Nello studio successivo, Trend Tecnologici delle Flotte (2022), condotto dallo stesso team di ricerca su oltre 150 fleet manager italiani, appare cogente l'importanza della tecnologia GPS per la localizzazione delle flotte per il successo di tutti i principali settori industriali.

Nella sostanza, lo studio ci rivela che:

Il 74% degli intervistati con una soluzione di localizzazione GPS considera quest'ultima "estremamente vantaggiosa".

Il 43% ha ottenuto un ROI positivo entro un anno o meno, il 24% entro 6 mesi o meno.

Il servizio clienti è migliorato significativamente, aumentando la fidelizzazione e la soddisfazione.

Le flotte ottengono risparmi tangibili sui costi, tra cui: carburante, incidenti e manutenzione/manodopera.

E a voler guardare nello specifico il trend in casa nostra, si evince come il 74% delle flotte in Italia utilizzi la tecnologia di localizzazione GPS (addirittura 6 punti sopra la media europea) e come le aziende che implementano il GPS tracking stiano riscontrando riduzioni del consumo di carburante fino al 48%, nonché miglioramenti dei processi aziendali fino al 40-50%.

Esempi di successo nell'utilizzo di GPSWOX

Tra le aziende che hanno implementato la tecnologia, numerose hanno registrato una riduzione dei costi operativi del 12% e le emissioni di CO2 del 15%

Diversi utenti privati, invece, hanno ottenuto un risparmio dell'8% sui costi del carburante e una riduzione dei premi assicurativi, dopo l'implementazione del sistema GPS.

Tendenze future e previsioni

Il futuro della tecnologia GPS nella gestione delle flotte appare decisamente promettente: alcune nuove funzionalità, come l'integrazione con i sistemi IoT e l'intelligenza artificiale, potrebbero aumentare ulteriormente l'efficienza della gestione delle flotte e la loro ecosostenibilità. Gli esperti prevedono che entro il 2030 la maggior parte delle aziende di trasporto utilizzerà sistemi GPS avanzati, portando ulteriori benefici all'ambiente.

In estrema sintesi, la tecnologia GPS svolge un ruolo chiave nella riduzione dell'impronta di carbonio delle flotte di veicoli. Le aziende che hanno implementato questi sistemi registrano progressivamente un risparmio significativo di carburante, il che implica notevoli riduzioni delle emissioni, contribuendo così alla protezione dell'ambiente. L'integrazione di funzionalità avanzate del GPS con altre tecnologie, dunque, non può che portare benefici ancora maggiori nel breve-medio periodo.