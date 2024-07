Boom delle criptovalute con IA: NEAR, FET e RNDR guidano il segmento

Il mondo delle intelligenze artificiali sembra non volersi arrestare e coinvolge ormai sempre più segmenti di mercato. Anche le criptovalute sono interessate da questo fenomeno e stiamo assistendo in quest’ultimo periodo a una esplosione del valore di mercato di alcuni token sempre più consolidati.

Da inizio luglio ci sono state oscillazioni derivanti dalla risoluzione del carico pendente di Mt.Gox, ma anche notizie ottime come l’eventuale approvazione delle richieste di ETF spot Ethereum, tuttavia a scuotere maggiormente il mercato sono stati annunci come quello di Apple e la sua nuova IA. In relazione a queste ultime è possibile identificare dei trend positivi che stanno già avendo un impatto sul valore delle principali criptovalute legate alle intelligenze artificiali.

La capitalizzazione di mercato dei token IA è salita a 31,4 miliardi di dollari, riprendendo valore con gli ultimi annunci. A beneficiarne sono state criptovalute come NEAR, FET, RNDR e INJ, le prime quattro del segmento, con valori in positivo anche per tutti gli altri token.

Token IA con prestazioni migliori

A condurre il segmento è NEAR Protocol (NEAR), che nell’ultima settimana ha avuto un incremento considerevole del 32,61%, passando da un valore di scambio di poco superiore ai 4,64$ agli attuali 6,14$. L’attuale capitalizzazione di mercato è di 6,7 miliardi di dollari, fattore che rende questo l’asset principale tra i token che sfruttano l’intelligenza artificiale.

A seguire c’è Artificial Superintelligence Alliance (FET), che da 1,13$ è passato a 1,49$, con un aumento del 25,75% nell’ultima settimana. Il volume di trading per il token, così come quello di NEAR è inferiore rispetto a quello che ci si aspetterebbe, ed è interessato da un declino nelle ultime 24 ore. Non si tratta però necessariamente di un dettaglio negativo, semplicemente un minor interesse nella vendita degli asset che al momento potrebbero vedere un incremento ulteriore. Allo stesso modo, chi non ha acquistato al prezzo favorevole, sta ora attendendo per capire se il trend di crescita continuerà o ci sarà una correzione al ribasso.

Bene anche Render (RNDR), anche se con un incremento a 7 giorni leggermente inferiore rispetto ai primi due token, parliamo in questo caso del 5,52%, con un volume di trading in calo del 16,33% nelle ultime 24 ore. Injective (INJ), è il quarto token del segmento e ha visto un’ascesa significativa, passando da un valore di 19,28$ nella scorsa settimana all’attuale di 26$, con un aumento del 26,32%. Anche INJ è entrata tra le prime 50 criptovalute grazie all’aumento del suo market cap di 2,4 miliardi di dollari, consolidandosi alla 42esima posizione.

Token IA da prendere in considerazione: WienerAI che si avvicina alla fine della presale

I token IA sono sempre più interessanti, attirando l’attenzione dei trader. Per questo motivo è importante tenere d’occhio anche i nuovi progetti che arriveranno a breve sugli exchange principali. Sta infatti per terminare la prevendita della prima meme coin a sfruttare l’IA, WienerAI (WAI), che ha raccolto finora 7,5 milioni di dollari in finanziamenti. L’idea di associare un’intelligenza artificiale a un meme potrebbe sembrare poco utile, ma in realtà le funzionalità del token WAI sono ben illustrate nel progetto che punta a rilasciare il chatbot con cui i trader potranno interagire.

Questo sarà in grado di analizzare i trend di mercato e restituire previsioni di prezzo per l’andamento delle criptovalute. Sulla pagina X ufficiale è stata anche mostrata un’anteprima dell’interfaccia, immediatamente comprensibile proprio come quella di ChatGPT, per fare un esempio diretto.

Facilitando, in questo modo, le operazioni di tutti gli investitori, sia quelli esperti sia quelli che hanno da poco intrapreso la loro attività nel mondo del trading. C’è ancora tempo per investire in WAI, sebbene la presale sia agli sgoccioli, con poco più di 10 giorni di tempo. Il token ha un costo di 0,00073$ e considerato il clamore che ha ottenuto, potrebbe rivelarsi una delle meme coin a garantire guadagni 100x non appena ci sarà la quotazione su CEX e DEX, prevista nelle fasi successive al termine della prevendita.

Il token è acquistabile tramite ETH, USDT, BNB e carta di credito, dopo aver naturalmente collegato un wallet compatibile.

