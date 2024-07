Minacce agli amministratori locali: solidarietà di Anci Liguria al Sindaco di Pigna

La comunità dei Sindaci di Anci Liguria esprime piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di Pigna Roberto Trutalli per le pesanti offese subite. 'Trutalli ebreo brucia' è la scritta antisemita comparsa sopra un pilastro in muratura all’ingresso del centro storico di Pigna, nei pressi della sede comunale.

"L’ennesimo gesto di intolleranza compiuto nei confronti di un rappresentante delle istituzioni del territorio. Vili offese sono inaccettabili ancor più se rivolte a un amministratore locale, esposto in prima linea a innumerevoli responsabilità in virtù del proprio operato, svolto in difesa e a tutela dei cittadini e delle comunità locali".

Anci Liguria auspica che si faccia luce al più presto sulle responsabilità e confida in un intervento rapido da parte delle istituzioni preposte.