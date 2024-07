Caso Coop a Ventimiglia, i residenti di Nervia fanno ricorso: bloccati i lavori

Nuova svolta nel caso Coop. I residenti della zona di Nervia a Ventimiglia, assistiti dagli avvocati Alberto Marconi e Daniele Granara, hanno fatto ricorso e oggi, innanzi al Consiglio di Stato, hanno ottenuto l’impegno della società Talea, per conto di Coop Liguria, a non iniziare la costruzione del supermercato il cui progetto venne approvato nel 2022, dopo l’annullamento di un altro precedente simile progetto, grazie ad una variante al Puc ad personam che venne contestata e annullata dal TAR Liguria.

Ora, in fase di appello e dopo una prima sentenza sfavorevole parziale di cui i residenti hanno chiesto la revocazione a causa di errori materiali, la causa verrà ulteriormente e definitivamente trattata all’udienza del prossimo 14 ottobre. In attesa della quale Coop Liguria ha accettato di non eseguire i lavori.

"Adesso aspettiamo che venga discussa la causa del merito a ottobre. Coop ha infatti deciso di aspettare a iniziare i lavori per vedere come andrà a finire la causa" - fanno sapere gli avvocati Alberto Marconi e Daniele Granara.