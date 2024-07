Venerdì la presentazione de “I Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco. Cinquecentenario del patto di fedeltà del 3 novembre 1523”

Venerdì 19 luglio, alle ore 18,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Dolceacqua verrà presentato il volume “I Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco. Cinquecentenario del patto di fedeltà del 3 novembre 1523” edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Comune di Dolceacqua.

L’opera bilingue, curata da Alessandro Carassale, presenta in oltre 240 pagine diversi lavori di studiosi e ricercatori francesi e italiani (Yves Giraudon, Thomas Fouilleron, Paolo Calcagno, Luca Lo Basso, Emiliano Beri, Franck Vigliani, Alessandro Carassale), realizzati in occasione dell’anniversario della sottoscrizione della carta di fedeltà del 5 novembre 1523, anno che per un breve periodo, a seguito di un tragico evento, legò le comunità di Dolceacqua e della Val Nervia al Principato di Monaco coinvolgendo le due grandi famiglie genovesi dei Doria e dei Grimaldi.

Alla presentazione interverranno, oltre al curatore dell’opera, Alessandro Carassale, gli autori Thomas Fouilleron, Luca Lo Basso, Franck Viglini, e la dott.ssa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri che ha collaborato con il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola per la buona riuscita dell’importante iniziativa editoriale.

La ricorrenza dell’anniversario del cinquecentenario è stata celebrata il 3 novembre 2023 con una serie di manifestazioni che si sono svolte, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e del Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, nel Principato di Monaco e nel Comune di Dolceacqua e che ne hanno sancito il loro gemellaggio.

Il volume è acquistabile presso il Centro Nino Lamboglia di Via Romana 39 a Bordighera o tramite ordine online all’indirizzo mail iisl.segreteria@gmail.com.