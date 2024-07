"Trutalli ebreo brucia": scritta antisemita contro il sindaco di Pigna (Foto)

"Trutalli ebreo brucia". Una scritta scioccante con un'immagine raffigurante la testa di un uomo con la lingua di fuori sono apparse questa mattina su una colonna nel centro storico del paese di Pigna. Parole antisemite esplicitamente rivolte contro l'attuale sindaco, Roberto Trutalli.

Le comunità di Pigna e Buggio, portatrici sane di valori come tolleranza, solidarietà ed eguaglianza, e alcuni esponenti politici esprimono la loro vicinanza e solidarietà al primo cittadino che ha sottolineato: "Le parole servono a poco, qualche lettura in più non guasterebbe".

"Esprimo la mia più sincera solidarietà al sindaco di Pigna, Roberto Truttalli, per le ignobili scritte apparse contro di lui. Condanno fermamente ogni forma di antisemitismo e odio" - commenta il consigliere regionale Enrico Ioculano - "Questi atti sono inaccettabili e non rappresentano i valori della nostra comunità. Rimaniamo uniti nel difendere la dignità e il rispetto reciproco. Sostengo il sindaco Trutalli in questo momento difficile e mi impegno a promuovere una cultura di pace e tolleranza".

"Con sconcerto apprendo delle scritte contro il sindaco Trutalli" - dice il consigliere comunale di minoranza a Pigna Patrizia Stefani - "Da sempre contro ogni violenza fisica e verbale esprimo a nome mio e della minoranza tutta la mia solidarietà contro gesti che vanno condannati e che non devono avere spazio in una democrazia".