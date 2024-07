Bordighera, attività di spaccio e furti: i carabinieri arrestano tre cittadini stranieri

La notte scorsa i carabinieri della stazione di Bordighera hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne di nazionalità albanese. Il giovane è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e di oltre 2.400 euro, che, secondo le forze dell'ordine, potrebbero essere il provento dell'attività di spaccio svoltasi nell'arco della serata.

Non solo. Sempre a Bordighera i carabinieri sono riusciti a risalire e a trarre in arresto in flagranza di reato due cittadini algerini di 36 e 22 anni, successivamente risultati irregolari sul territorio nazionale. In questo caso, la coppia, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, era quasi riuscita a rubare due borsoni da un furgone in sosta nei pressi del lungomare. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.