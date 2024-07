Scatta il divieto di transito in un tratto di via San Secondo a Ventimiglia per consentire, in totale sicurezza, i lavori previsti sulla strada.

Il tratto di strada, che si trova nei pressi della Caritas e il sottopassaggio di San Secondo, oggi sarà perciò chiuso al transito fino alla conclusione del cantiere.

Il traffico che arriva dal sottopassaggio viene deviato visto che vi è una ruspa in azione.