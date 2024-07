Sanremo: ieri la conferma in Consiglio, Mager avvia il piano straordinario per l'igiene urbana in estate

Lo ha sempre detto, fin dalla sua presentazione ufficiale (che fece anche storcere un po’ il naso a ‘Sanremo al Centro’, ndr), al momento della vittoria dopo il ballottaggio e anche al suo insediamento. Ieri lo ha ulteriormente ribadito.

Stiamo parlando del Sindaco, Alessandro Mager, che ieri pomeriggio, al termine del classico giuramento, ha ribadito di aver parlato con Amaie Energia, per allestire un piano straordinario dell’igiene urbana per l’estate in corso. “Abbiamo già avuto – ha detto – insieme all’Assessore Ester Moscato, una serie di interlocuzioni con la dirigenza della società, che ci ha garantito un servizio più efficiente, soprattutto un mezzo di emergenza destinato alla raccolta dei rifiuti, conferiti in modo improprio, in qualsiasi momento del giorno e della notte e in tutta la città. Oltre a questo, anche un ‘piano lavaggi’ con apposite squadre, costituite per l’occasione”.

Mager lo ha sempre detto: il servizio di raccolta dei rifiuti non gli è mai piaciuto e, ovviamente, ha sostenuto di volerlo modificare per migliorare la situazione, sia nel centro che nelle frazioni e in periferia. Verrà fatto grazie all’incremento dell’organico, un turno straordinario di raccolta dei rifiuti in orario notturno dedicato agli abbandoni, così da ripulire prima degli eventuali lavaggi strade e marciapiedi.

Confermata, quindi, una squadra itinerante di ‘pronto intervento’ dedicata alle segnalazioni urgenti. Verrà anche incrementato il lavaggio dei marciapiedi con due squadre straordinarie (che vanno ad aggiungersi al personale dedicato) e che operano simultaneamente in quadranti differenti.

Un altro tema che sarà affrontato fin da subito il problema dello sfalcio e del diserbo, con cinque squadre dedicate. Anche l’erba alta è infatti un problema che offre immagini non particolarmente gradite a residenti e turisti. Mager su questo ha le idee chiare e, con l’Assessore Moscato, ha voluto da subito affrontare il problema per garantire alla città un’estate decisamente più ‘pulita’.