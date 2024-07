Per l'Aurelia bis Ventimiglia-Sanremo oltre 1miliardo di euro: l'opera inserita tra le priorità del Governo

"Grazie al ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini e al vice ministro Edoardo Rixi, l'Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo è stata inserita tra priorità del governo. L'investimento sarà di 1,1 miliardi di euro. Altri 858 milioni serviranno per l'Aurelia bis di Imperia, in fase di progettazione. Opere attese da tempo e che adesso si sbloccano".

"Non solo gomma, ma anche ferro. È infatti in programma il raddoppio ferroviario nella tratta San Lorenzo al Mare-Andora con un investimento di 692 milioni. Altri interventi per rendere più fluida la viabilità sono in previsione, come la variante della Ss28 tra Pieve di Teco e Ormea, che costerà 446 milioni di euro. Tutti i progetti sono stati illustrati ieri sera alla Stazione Marittima di Genova dal ministro Salvini. Dalla Lega arrivano fatti e non solo parole e ne è la conferma che in Liguria arriveranno decine di miliardi di euro per realizzare opere strategiche per la crescita economica del Paese e lo sviluppo dei nostri territori".