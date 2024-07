Ventimiglia, serata di stand-up comedy & cabaret ai giardini Hanbury (Foto)

Per la decima edizione di "Hanbury che Spettacolo!" 2024 come sempre curata e organizzata da Liber Theatrum, quest'anno con il supporto logistico di Proponente e la direzione artistica di Diego Marangon, che ha deciso di inserire anche una serata diversa dal solito, offrendo un'occasione unica ed eccezionale a cabarettisti e aspiranti comici di tutte le età, con la voglia di mettersi in gioco e il desiderio di salire sul palco a mostrare di che pasta sono fatti ma soprattutto per cercare di far ridere il pubblico.

Sabato 27 Luglio dalle 21.15 ai giardini Hanbury di Ventimiglia è, infatti, in programma, in collaborazione con l'Accademia del Comico di Milano, "Open mic ai Giardini Hanbury" una serata di stand-up Comedy & Cabaret che sarà condotta da Diego Cajelli (autore tv e docente di scrittura comica) che presenterà la serata introducendo innanzitutto tre allievi dell'Accademia del Comico ma anche altri ospiti a sorpresa. Soprattutto, verrà data l'opportunità a chi sente di avere una vena comica mai espressa e sfruttata, di metterla in mostra e proporla in pubblico.

Per farlo basterà inviare un audio o un video via Whatsapp al 338 6273449 oppure via mail a liber.theatrum@gmail.com e sperare quindi di essere selezionati, tra i migliori e più originali, per esibirsi accanto ai giovani talenti Kike Jimenez, Dani Lando e Giacomo Cona che assieme a Cajelli allieteranno la serata.