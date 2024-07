Tunnel di Tenda: dopo il sopralluogo, domani in Regione Ioculano discute interrogazione e propone odg

"Domani in Consiglio tornerò a parlare del Tunnel di Tenda con un'interrogazione per capire i tempi previsti per l'apertura di questo fondamentale collegamento tra Liguria e Piemonte" dichiara il Consigliere Dem Enrico Ioculano.



"Lo scorso fine settimana mi sono recato sul cantiere insieme all'on. Andrea Orlando, l'on. Chiara Gribaudo e il collega piemontese Mauro Calderoni; secondo le roboanti dichiarazioni a mezzo stampa saremmo dovuti essere lì per l'inaugurazione, invece solo un nulla di fatto. Ricordo di essere già stato lì a luglio e ottobre del 2023, date in cui ci avevano rassicurato sull'apertura estiva a senso unico alternato, invece siamo venuti a constatare che anche questa volta dobbiamo ancora attendere a lungo".