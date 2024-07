Ventimiglia, “Giornata del Bambino”: gita in barca a tema Corsaro Nero (Foto)

Gita in barca a tema Corsaro Nero per i bambini dai 6 ai 12 anni. Un successo la decima edizione della “Giornata del Bambino” organizzata a Ventimiglia dal Circolo Nautico Intemelio in collaborazione con l’associazione “Le Ragazze di Wilma”.

Un'emozionante traversata sui gozzi, scortati dalla motovedetta Ottonelli della Guardia di Finanza che quest’anno festeggia i 250 anni di anniversario della sua fondazione, che, partita dal circolo, ha raggiunto le coste antistanti Ventimiglia e poi si è conclusa al porto della città, dove i bambini hanno potuto degustare una prelibata merenda.

"E' stato un successo" - fanno sapere gli organizzatori - "Grazie al generoso supporto degli sponsor, in particolare Cactusmania, i partecipanti hanno potuto ricevere un piccolo omaggio a tema per rendere l’esperienza ancora più memorabile".