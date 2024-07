Passaggio delle cariche, Charter Night e ingresso nuovi soci per il Lions Club Bordighera Otto Luoghi

Nella storica sede del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, il 27 giugno scorso, si è svolta la ricorrenza della Charter Night, la serata è stata arricchita dall’ingresso di due nuovi soci, Monica Cocilovo e Gabriele Olindo (presentati rispettivamente da Axl Roberto Ferrandini e Davide Tacchi) “spillati” eccezionalmente dal Governatore, del distretto Lions 108Ia3, Oscar Bielli presente alla serata e dalla consegna del più importante riconoscimento, per un socio Lions, il Melvin Jones Fellows, alle socie Giannina Borelli Comandi e Sara Guglielmi per il loro fondamentale contributo alla realizzazione dei Services organizzati.

La serata della Charter è stata anche l’occasione per il passaggio delle cariche con lo scambio della campana e del martelletto fra la presidente uscente Maura Lanteri e quella entrante Delia Sabbieti ed è stato ufficializzato l’incarico di Presidente della Zona 4b al socio Fabrizio Condrò.

L’anno appena trascorso è stato ricco di partecipazione e risultati e quello appena iniziato muove già i primi passi, a fine luglio il primo appuntamento con una serata a favore del centro addestramento Lions cani guida per non vedenti di Limbiate.

“E’ stata una festosa serata, come sempre si è respirato amicizia, ringrazio per il prestigioso MJ - ha detto la socia Giannina Borelli Comandi, che racchiude l’essenza del Club e dei suoi services - sempre più consapevole che solamente operando insieme con semplicità e onestà di intenti si realizzano progetti, tutta la disponibilità, per quello che so e posso, al fine di percorrere un altro anno lionistico sereno e ricco di soddisfazioni”.