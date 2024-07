Monaco: successo del 4° international meeting delle Fiat 500 storiche nel cuore del Principato (Foto)

Il 4° Meeting Internazionale delle Fiat 500, organizzato dal Club Fiat 500 Monte-Carlo, si è concluso con una nota trionfale, celebrando l’icona senza tempo dell’automobile in un’atmosfera di festa e di convivialità. L'evento, che ha riunito lo scorso fine settimana sul Port Hercule appassionati della Fiat 500 provenienti da tutto il mondo, è stato caratterizzato da una partecipazione eccezionale con quasi 10.000 visitatori nei due giorni, 45 auto presenti nella giornata di sabato e 52 durante la giornata di domenica.

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine ai nostri sponsors per il loro sostegno indefettibile, senza il quale questo evento non sarebbe stato possibile. Grazie a loro per il loro contributo generoso ed l’impegno verso la comunità degli amanti delle Fiat 500. Un enorme ringraziamento anche ai membri del nostro team organizzativo ed ai volontari, il cui impegno e duro lavoro hanno assicurato il successo di questo week-end memorabile. La loro grande passione ed il loro professionalism sono stati la chiave di questo successo" ha detto Massimo Peleson, Presidente del Club Fiat 500 Monte-Carlo.

Quest’anno, il nostro Club Fiat 500 Monte-Carlo, ha voluto raddoppiare l’impegno organizzando per la prima volta il Meeting su due giorni, il sabato pomeriggio si è svolta una passeggiata sulle strade del Rally di Monte-Carlo con una visita al grazioso villaggio di Gorbio, sabato sera un eccezionale concerto gratuito con il gruppo 'The Shout', Tribute band dei Beatles e la domenica pomeriggio la parata attraverso le strade del Principato e molte altre animazioni ed attività per i visitatori ed i partecipanti.

I proprietari delle piccole italiane hanno potuto godere di questi momenti per condividere le loro storie e la loro comune passione, creando cosi’ un’atmosfera conviviale ed entusiasta.

Il punto culminante del Meeting è stato senza alcun dubbio il concorso d’eleganza e la passeggiata della domenica, dove le Fiat 500 hanno sfilato sotto gli sguardi meravigliati degli spettatori e dei turisti del Principato. La presenza del Signor Andrea Casiraghi, grande appassionato di auto d’epoca, alla sfilata ed alla cerimonia di premiazione ha aggiunto un tocco di ulteriore prestigio all’evento. La cerimonia di premiazione appunto ha concluso la manifestazione premiando numerosi proprietari di Fiat 500