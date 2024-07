Giovedì concerto omaggio a De Andrè nel 2° evento musicale di nuova e originale serie di eventi artistici organizzata

E’ in programma giovedì 18 Luglio alle ore 21.30 ospite la Ligustica Ensemble, con un concerto omaggio a Fabrizio De Andrè, il secondo appuntamento musicale di "E...state in vigna in Altavia" nuova e originale serie di eventi artistici organizzata da Liber Theatrum in collaborazione con l’azienda vinicola Altavia di Dolceacqua in località Arcagna. Il tutto in una bella e affascinante location nell'entroterra della Val Nervia, dove teatro e musica si mescoleranno anche ad altre iniziative sino alla metà di Settembre.

Dopo il felice esordio con il gruppo dei Taità, la scelta è stata quella di dedicare una serata a Fabrizio De Andrè, nel XXV° anniversario della scomparsa del grande cantautore genovese con il concerto “Tra noi e il cielo - in viaggio con Faber”.

Un viaggio musicale alla riscoperta del repertorio più conosciuto, ma anche a brani meno noti di Fabrizio DeAndrè, rivisitati in maniera originale e acustica dai cinque musicisti presenti sul palco: Fulvio Venturi alla voce, Nadia Fascina violoncello e voce, Marco Boeri chitarra acustica e cori, Mauro Parrinello contrabbasso, Gianni Raspaldo batteria. Da Creuza de ma’ a Dolcenera, da Volta la carta a Bocca di rosa, ma anche Khorakhanè, Sally, Se ti tagliassero a pezzetti, Sidun ecc.

Alla serata si potrà partecipare solo per il concerto oppure anche anticipandolo dalle ore 19.30 con lo stuzzicante apericena-picnic-degustazione curato da Altavia in maniera insolita, godendo del fresco e dello stupendo paesaggio che si può godere sulle alture della Val Nervia.

La rassegna proseguirà giovedì 1° Agosto con “Un bacio a mezzanotte” in compagnia degli Amarcord: Marisa Fagnani chitarra e voce, Gianni Martini fisarmonica e Mirco Rebaudo clarinetto e saxofono, con un concerto dedicato al migliore e indimenticabile swing italiano di artisti di fama in attività durante gli anni ‘50-‘60 quali Nicola Arigliano, Gorni Kramer, Pippo Barzizza, Lelio Luttazzi e altri ancora. Due saranno invece gli appuntamenti teatrali che vedranno in scena proprio Liber Theatrum: la sera di venerdì 9 Agosto con "Le stelle ci guardano" e nel tardo pomeriggio di domenica 15 Settembre con uno spettacolo dedicato al "vino e alla vendemmia"

Nel frattempo proseguiranno pure - a partire da Sabato 20 Luglio alle ore 19.45 - le serate “Ebbri di stelle” dedicate alle stelle con osservazione del cielo guidata dall'Associazione Stellaria, anticipate dall’apericena-picnic con prodotti a km zero e la degustazione dei vini di Altavia con visita della cantina.

Info e prenotazioni per il solo concerto, anche su Whatsapp: cell. 338 6273449 per apericena-picnic: 380 4703395 (english speaking)