Doppio appuntamento per il “Cinema sotto le stelle” di Sanremo in Anfiteatro San Costanzo il 18 e il 22 luglio

Doppio appuntamento settimanale per il “Cinema sotto le stelle” di Sanremo. Sul grande schermo dell'Anfiteatro San Costanzo sono due le proiezioni ai margini del weekend: giovedì 18 luglio il pluripremiato “La favorita” cui seguirà, lunedì 22 luglio, il cartoon Disney “Mulan”.

Le pellicole, entrambe a partecipazione gratuita per il pubblico, sono programmate alle ore 21.15, o qualche minuto più tardi aspettando l'imbrunire.

Pluripremiata è la pellicola di giovedì 18 luglio, “La favorita”, film del 2018 del regista greco Yorgos Lanthimos. Olivia Colman, che ricopre il ruolo della Regina Anna di Gran Bretagna, si è aggiudicata, come migliore attrice, l'Oscar 2019, il Golden Globe, la Coppa Volpi al Festival di Venezia e il BAFTA 2029. Il film ha vinto altri sei premi BAFTA e il Gran Premio della Giuria a Venezia 2018. Accanto alla fragile sovrana Anna, dalla cattiva salute e dal temperamento volubile, in un Paese in guerra contro la Francia, si inscena senza sosta una sconcertante danza di dispetti nella quale si cimentano Sarah Churchill, Duchessa di Malborough (interpretata da Rachel Weisz), e sua cugina Abigail Masham (Emma Stone), per compiacere la loro regina. Una sceneggiatura accurata sul rapporto tra politica e potere in un quadro di insieme molto più ampio: tutto ciò che si vede accadere alla corte di Anna di Gran Bretagna potesse accadere anche nella realtà, ovunque nel mondo, in qualsiasi momento.

Eccezionalmente di lunedì, il 22 luglio, per non sovrapporsi alle altre manifestazioni in programma nel centro storico, sarà proiettato “Mulan”, cartoon Disney del 1998. È una storia per tutta la famiglia, di travestimento e di grandi sfide quella della giovane Mulan, che decide di sostituirsi all'anziano padre per salvarlo dall'obbligo alle armi. Perciò indossa abiti da uomo e parte con l'esercito, dimostrando il suo inestimabile valore.

Il “Cinema sotto le stelle”, quest'anno alla diciottesima edizione e dedicato all'universo femminile, è organizzato da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni e sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura).

Dopo la proiezione di “Mulan” del 22 luglio, la rassegna cinematografica si ferma per qualche settimana per lasciare spazio ad altre manifestazioni musicali in programma nella Pigna. Si riprende giovedì 15 agosto con il film “Frida”.