Sanremo: scattati questa mattina i lavori per lo smantellamento delle torri faro allo stadio 'Comunale' (Foto)

Come detto dall’Assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni, sono iniziati questa mattina i lavori di smantellamento delle torri faro dello stadio Comunale di Sanremo che, secondo una perizia da poco effettuata, hanno evidenziato problemi di staticità con il rischio di cadere.

Per i pericoli che si sono venuti a creare il Comune ha emanato un’ordinanza di chiusura dell’impianto, compreso il campo che si trova al di sopra dello stesso, i cosiddetti campetti ‘Grammatica’.

La relazione della ‘GT. Installazioni’ inviata al comune la settimana scorsa ha sottolineato la criticità statica delle torri faro del Comune, tanto da richiedere la loro urgente dismissione e sostituzione con torri nuove e in regola con la normativa vigente. A scopo precauzionale e di sicurezza è stato quindi emanato il divieto assoluto permanenza, anche temporaneo, di qualsiasi persona, animali, materiali o cose, in tutto il perimetro interno dell’impianto sportivo di corso Mazzini, compreso l’accesso al campo di calcio ‘Grammatica’.

Sanremese e Virtus, le due società che utilizzano gli impianti avevano evidenziato preoccupazione ma, già sabato l’Assessore Sindoni le aveva tranquillizzate confermando che sarebbero stati avviati i lavori di somma urgenza per lo smontaggio delle torri.

I lavori dovrebbero andare avanti per alcuni giorni e, successivamente, gli impianti saranno riaperti e nuovamente agibili. Al momento in Comune stanno lavorando per far partire il bando che dovrà essere istruito per l’installazione delle nuove torri. I fari che vengono smontati in queste ore saranno utilizzati sui nuovi pali.