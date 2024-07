Seborga: ad agosto il paese accoglie varie coppie di Maestri di Tango in esibizione e tanti bailarinos

La prima edizione di Onorata Milonga, a cura di Casa de Tango by Etnotango, in programma domenica 11 agosto 2024 ore 21 – 24, accoglierà un affermato musicista ligure, varie coppie di Maestri di Tango in esibizione e tanti bailarinos desiderosi di praticare la loro passione sulle selezioni dei Dj ospiti, da Torino e da Imperia.



Per la serata tanguera di domenica 11 agosto è gradito il dress code bianco o azzurro (come i colori di Seborga, ma anche come quelli della bandiera argentina!). Sul palco e la spianata tonda dell' anfiteatro di piazza Martiri Patrioti, tra gli ospiti che delizieranno il pubblico: il fisarmonicista M° Gianni Martini, con un repertorio che attinge da A Piazzolla, R.Galliano, L.Bacalov, etc, alcune opere pittoriche dell'artista Claudio Cullino, gli attesissimi Maestri di Tango Giorgio Lacourt e Mimì (Monaco Tango), Raffaele Prota e Maura Traverso (Protango Bordighera/Sanremo), Alessandro Capellaro e Anna Cervasio (I Cristallo Migranti AcRenjoy) e la partecipazione speciale dei Maestri Anna Boglione e Alessandro Guerri da Torino, oltre ai tango teatrodanzatori Etnotango Friends. E per tutti i tangueros, 3 ore di selezioni musicali a cura dei Tdj Alessandro (Nuevo), Tdj El Gringo (Tradizionale e Nuevo) e Tdj Etnotango.

Ideazione e conduzione ONORATA MILONGA di Monica Nucera Mantelli.

Quest magico evento recupera l'antico legame con Sant’Onorato di Lerin, l’abbazia cistercense di Cannes, proprietaria delle terre seborghine nell’IX secolo. Ampi parcheggi gratuiti in prossimità.Per chi arriva prima, alle ore 20.30 in piazza, un gradito omaggio di "pillola" performativa sul Tango Energetico Vibrazionale by Alessandro e Anna.



ONORATA MILONGA

Seborga (IM)

Domenica 11 agosto ore 21 - 24

piazza Martiri Patrioti

Gratuito

Ampi parcheggi gratuiti in prossimità



Tutti gli aggiornamenti alla pagina FB Etnotango LCMM.