Giornata di shopping a Ventimiglia con "La fiera delle fiere" (Foto e video)

Artigianato, prodotti 'Made in Italy', eccellenze del gusto e dell'ingegno, vestiti, scarpe, borse, libri e roba per la casa. Giornata di shopping a Ventimiglia con "La fiera delle fiere".

La manifestazione, dalle 8 di questa mattina, sta attirato residenti e soprattutto turisti nella zona nei pressi dei giardini Tommaso Reggio, chiusa al traffico per l’occasione, dove sono stati allestiti diversi stand che vendono prodotti di ogni genere.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione organizzata dall'associazione Fiori Eventi con il patrocinio del Comune sono stati istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli in via Milite Ignoto; in via della Repubblica, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vittorio Veneto e via G. Rossi; e in via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via Milite Ignoto e via della Repubblica, fino alle 22 di oggi, domenica 14 luglio.