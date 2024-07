Speciale Weekend: le nostre migliori proposte su cosa vedere e dove andare in provincia di Imperia

Torna anche quest’anno a Diano Castello l’attesissimo concorso nazionale Premio Vermentino che registra un nuovo record di etichette partecipanti: 145 in totale (record di partecipazione, 20 in più rispetto allo scorso anno) pervenute da 94 diverse aziende di sette regioni italiane. La cerimonia di ‘incoronazione’ si terrà oggi alle ore 18.30, presso il teatro Concordia. Oltre ai riconoscimenti principali, saranno consegnate alcune delle numerose lone (medaglie) d’oro, d’argento e di bronzo assegnate dalla giuria. In arrivo anche produttori da Sardegna, Toscana, Umbria e Levante della Liguria. Proprio a Luni è prodotto il Vermentino ‘Etichetta Nera’ di Cantine Lunae, unico ligure tra le 32 referenze inserite nella selezionata carta dei vini del ristorante di Casa Italia, che sarà in funzione a Parigi in occasione delle imminenti Olimpiadi. Tra i campioni giunti a Diano Castello spicca anche il ‘Baci sulla Bocca’ dell’azienda Il Palagio (Firenze) di proprietà della rockstar Sting e della moglie Trudie Styler, per la terza volta al Premio Vermentino.

L’esposizione delle bottiglie e i banchi di degustazione saranno in funzione, sia sabato che domenica, dalle ore 17.30 alle 22 circa, nei pressi del teatro Concordia. In concomitanza al Premio Vermentino, in piazza Matteotti avrà luogo la Festa in Ciassa, appuntamento enogastronomico curato dagli Amici del Castello, con piatti tipici, tra cui il minestrone alla ligure, che l’amministrazione ha intenzione di riconoscere prossimamente come De.Co. di Diano Castello.

Il servizio di bus navetta gratuito sarà in funzione dalle ore 17 alle 23.45, con capolinea a valle presso la fermata di via Cesare Battisti, a Diano Marina. Il ricco programma delle due giornate (consultabile a questo link) comprende anche due visite ed un’escursione guidata, una mostra di pittura, un mercatino a km0, laboratori culturali, artistici e didattici.

Il Concorso Internazionale Rovere d'Oro e Giovani Talenti di San Bartolomeo al Mare tocca quest'anno la sua 35ª edizione, ricoprendo ormai un ruolo di primo piano tra i concorsi musicali internazionali con una presenza di musicisti stranieri che supera il 70% del totale degli iscritti. Vietnam, Francia, Germania, Korea del sud, Giappone, Cina, Germania, Svizzera, Mongolia, Taiwan, Thailandia, Spagna, Danimarca, Polonia, Russia, Kazakistan, Estonia, Romania, Uzbekistan, Ungheria... sono solo una parte dei paesi presenti al concorso, cosa che sottolinea l'interesse che il Rovere d'Oro raccoglie nel mondo musicale. La manifestazione è in programma dal 16 al 21 luglio ma questo fine settimana, come da tradizione, sono in programma due serate di ‘anteprima’. Questa sera alle 21.30 in piazza della Rovere, si aprirà ‘Aspettando il Rovere d'Oro’ con il quartetto d'archi ‘Galilee Quartet’, di cui fa parte uno dei musicisti premiato nelle scorse edizioni e reduci da uno splendido concerto al Petit Palais di Parigi. In tournée Europea tornano al Rovere. Il 14 luglio è la volta del violino di Lisa Hedlung, interprete svedese di fama internazionale e di rara sensibilità che presenta un programma tanto emozionante quanto intimo con il suo ‘Violino solo’.



Ancora musica, ma di altro genere, è quella in programma questa sera, alle 21.30, all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo. Infatti nell’ambito della ‘Sanremo Summer Symphony, si terrà una serata dedicata a Vittorio De Scalzi e alle sue canzoni interpretate dai ragazzi di Area Sanremo e dall’orchestra Sinfonica di Sanremo. Il concerto è diretto dal Maestro Roberto Izzo.

Lele Mi (1999), Ansia (2003), Serepocaiontas (1994), Lumen (2002), V3N3R3 (1994), Roadelli (2001) sono i giovani talenti di Area Sanremo che prenderanno parte a una produzione originale della Fondazione Orchestra di Sanremo nata dalla collaborazione con il M° Izzo, il Club Tenco, Mara De Scalzi e Umberto Sergio. Una serata per ricordare e scoprire aspetti inediti del grande Vittorio De Scalzi con le indimenticabili canzoni scritte per Anna Oxa e Ornella Vanoni, le collaborazioni con Mogol, Umberto Bindi, Renato Zero, Fabrizio De André, l’esperienza da solista oltre a quella con i New Trolls.

Passiamo agli altri eventi musicali di oggi. Continua a Imperia l'iniziativa ‘Amore in Musica’ sulla la Passeggiata degli Innamorati. Questa sera ad esibirsi sarà il cantante e chitarrista Danilo Ghiglieri con musica blues, rock e fusion. In piazza Erio Tripodi a Vallecrosia alle 21.30 è in programma un concerto della ‘Swing & Soda Band’. Spostandoci ai Giardini Winter di Bordighera ad allietare gli spettatori sarà la Musica Classica Pop di e con Luigi Orfeo e il Maestro Alberto Cipolla. L’Auditorium Comunale di Ospedaletti ospiterà questa sera ‘Musica In Rete 2024’ con il concerto dell gruppo valdostano L'Orage. Aprirà l’evento musicale la cantautrice Freeeda. Numerose postazioni con musica di vario genere sono quelle proposte a Taggia in collaborazione con le attività commerciali. Il gruppo musicale 'Disparsi' si esibirà in Piazza Garibaldi a Camporosso. Spostandoci nell’entroterra sono due le proposte per oggi: a Lucinasco per i ‘Concerti sul lago’, nella chiesa di Santo Stefano, ad esibirsi sarà ‘West Side Quartet’ formato da Vittorio De Franceschi (Clarinetto), Mirco Rebaudo (Clarinetto), Nicolò Morandini (Clarinetto), Alessandro Barlucchi (Clarinetto basso). A Villa Faraldi, sul Sagrato della Chiesa di San Lorenzo, l’appuntamento è con il concerto ‘Musica dalla fabbrica dei Sogni’ del Gruppo Cameristico Alchimea con musiche da film: Ennio Morricone, Nino Rota, Rondò Veneziano, James Horner, Marc Lanjean, Fred Buscaglione, Charlie Chaplin, John Williams, Astor Piazzolla, G.F. Haendel, Sara Terzano.

Anche i Musei di Imperia aderiscono all’Art Nouveau Week 2024 (8-14 luglio), dedicata alle molteplici espressioni della corrente culturale e artistica di inizio Novecento e organizzata da vari enti del territorio e dall’Associazione Italia Liberty, a cura dello storico dell’arte Andrea Speziali. Molteplici gli appuntamenti per adulti e per ragazzi ospitati presso i suggestivi siti di Villa Grock e Villa Faravelli.

Oggi pomeriggio alle 17.00 a Villa Grok avrà luogo la visita accompagnata ‘Liberty... alla Grock!’, durante la quale si potranno ammirare le vetrate e tutti gli elementi architettonici in stile Liberty che costituiscono la villa. Domani, 14 luglio, sempre alle 17.00 i bimbi dai 5 ai 12 anni potranno andare ‘A caccia di Liberty!’, giocando a decifrare indizi che faranno scoprire loro tante curiosità su questa importante corrente artistica.

Anche a Villa Faravelli sono previste numerose iniziative: si parte alle 11.00 di oggi con ‘MACI... in libertà!’, una visita accompagnata per scoprire la storia della Villa e della sua collezione con un focus sulla grande vetrata centrale in stile Liberty e la storia e i metodi di produzione delle vetrate. Per concludere questo pomeriggio alle 16.30 i più piccoli potranno divertisti ‘Alla ricerca di luci e colori’ con una particolare caccia al tesoro alla ricerca dei frammenti perduti, con cui potranno comporre vetrata in stile Liberty. Visite e attività su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

Ora vi proponiamo alcune interessanti presentazioni librarie: la suggestiva cornice di Banchina Aicardi a Imperia è pronta a trasformarsi per due giorni in un salotto di cultura, storia, attualità e politica con due personalità d'eccezione: Paolo Mieli e Luca Bizzarri. Saranno infatti loro i protagonisti di ‘Incontri a Imperia’, in programma oggi e domani nell'ampliata e riqualificata area eventi del porto di Oneglia, a due passi dalle iconiche gru sul molo corto. S'inizia questa sera alle ore 21.00, con Paolo Mieli, scrittore, giornalista, già direttore de La Stampa e per due volte del Corriere della Sera, oltre che apprezzato divulgatore di temi storici. Presenterà ‘Il Secolo Autoritario’ nel quale esplora le eredità degli autoritarismi del Novecento, ma riflette sui temi contemporanei come la convivenza religiosa difficile, la violenza globale, il terrorismo internazionale e la ‘cancel culture’ fino a domandarsi se non sia quello che stiamo vivendo la prosecuzione del secolo autoritario novecentesco.

Domani, domenica 14 luglio, alle ore 18.30, sarà invece la volta di Luca Bizzarri, attore genovese, comico dalla graffiante ironia e volto noto della televisione italiana, che presenterà il suo nuovo libro ‘Non hanno un amico’ offrendo il suo sguardo acuto sulla realtà e facendoci ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Una raccolta di quanto l'autore racconta ogni giorno nel suo celebre podcast, diventato cult. Entrambe le giornate sono a ingresso libero e gratuito.

‘Ospedaletti... Ricorda’ è il titolo dell’incontro proposto domani sera all’Auditorium Comunale in omaggio a Milva. Alla presentazione del libro di Martina Corgnati, figlia della cantante e attrice teatrale scomparsa nel 2021, dal titolo ‘Milva: l'Ultima Diva Autobiografia di mia madre’, seguirà un concerto diretto da Vitaliano Gallo con la soprano Carla Talete, Maria Cristina Noris (Clarinetto), Massimo dal Prà (Pianoforte) Giancarlo Bacchi (Contrabbasso), Anna Maria Costanzo (percussioni).

Per il primo appuntamento della 19ª edizione di ‘Non Solo Spiaggia’ in programma questo pomeriggio alle 18 in località Grimaldi di Ventimiglia, la scrittrice Elisa Veronesi presenta ‘Atlante Appennino. Un’ecobiografia’ che narra l'interazione tra storie di vita e ambiente, e invita ciascuno di noi a rintracciare quali sono i legami e gli incontri con il mondo naturale che hanno segnato o che potrebbero segnare la propria esistenza.

Sempre oggi ma a Molini di Triora alle 21 presso il ricreatorio San G.B. Lantrua si parlerà di alimenti con la presentazione del libro ‘La Liguria in cucina’ con ricette, consigli, aneddoti, curiosità e tanto altro. Si tratta di un manuale dì cucina ligure in italiano ed inglese con la prefazione di Marina Tranchina, Antropologa, e Renata Briano, Food blogger. Invece domani a Perinaldo (ore 21.00 presso la biblioteca comunale) continua la rassegna letteraria ‘Seconda Stella a destra…’ con la presentazione del libro di Giuseppe Caccamo ‘Amori miei - Diario di amori vissuti e sognati’.

In questa raccolta poetica l’autore tratta il sentimento amoroso in tutte le sue accezioni, forme e sfaccettature. L'amore romantico, sessuale, filiale. Amore verso gli animali, la natura, l'amicizia, la bellezza e l'impegno civile.

A luglio quello che non può mancare nel ventaglio delle proposte sono le sagre: Sanremo, Bordighera, Santo Stefano al Mare, Ceriana, Cipressa, Pieve di Teco, Seborga, Triora, Bajardo, sono alcuni dei Comuni che le ospiteranno tra oggi e domani e per conoscere nel dettaglio luoghi e orari consultare la nostra Agenda Manifestazioni





