Il Coro Nova Tempora di Sanremo al "Symposium Corale Liguria Musica e Tradizioni" (Foto)

Il Coro Nova Tempora di Sanremo si esibirà a Varese Ligure in occasione della quarta edizione del "Symposium Corale Liguria Musica e Tradizioni", nato per condividere la passione della musica corale.

L'evento è organizzato da L'A.CO.L (Associazione Gruppi Corali Liguri) che raccoglie oltre 1000 coristi. Il Coro Nova Tempora, diretto dal soprano Gabriella Costa, eseguirà in piazza Fieschi alle 21.15 di domani, domenica 14 luglio, un programma che alternerà brani contemporanei tra i quali: The Rose di Gielo, Adiemus di Jenkins, a brani famosi di Giuseppe Verdi, dal Nabucco "Va' Pensiero"; da La Traviata "Coro delle Zingarelle" di Giacomo Puccini per il centenario della morte, dalla Butterfly "il Coro Muto".

Il concerto si concluderà con il celebre "Brindisi" da La Traviata di Verdi impreziosito dalle voci del soprano Gabriella Costa e dalla giovane soprano cinese Huan Huang. Tutti i brani saranno accompagnati al pianoforte dalla pianista ucraina Daria Malakhova.