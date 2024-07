Scegliere il montascale migliore

Avete dei problemi a camminare e state cercando una soluzione per superare senza difficoltà le scale? L’opzione migliore è senza alcun dubbio quella di acquistare degli elevatori per disabili o far posizionare dei montascale. I montascale sono molto apprezzati perché sono semplici da utilizzare e si possono installare facilmente su qualsiasi rampa di scale. Il costo negli ultimi anni si è fatto più accessibile e sono in tanti ad aver scelto di sostenere questa spesa per recuperare maggiore autonomia. In più non va dimenticato che si tratta di macchinari progettati per essere completamente sicuri.

Se volete conoscere ogni dettaglio sui montascale e capire quale può essere il più adatto per voi non vi resta che continuare a leggere.

Esterno o interno?

Il primo aspetto da tenere in considerazione è il luogo in cui il montascale andrà posizionato. Oggi esistono modelli pronti per essere installati sia all’interno che all’esterno delle abitazioni. I montascale da esterno hanno caratteristiche tali da permettere loro di resistere senza problemi all’azione degli agenti atmosferici. Possono essere un’ottima soluzione per chi deve fare alcuni gradini per scendere in giardino o per coloro che hanno all’ingresso una piccola rampa di scale da superare per arrivare alla porta.

Se invece avete intenzione di installare questi macchinari all’interno non dovete preoccuparvi. Attualmente esistono soluzioni per realizzare impianti piccoli e poco invasivi, adatti per essere posizionati su ogni possibile rampa di scale.

Con pedana o con seduta?

L’altra differenza da valutare è la tipologia di modello. Per chi cerca un montascale dalle dimensioni compatte e pronto per essere sistemato anche sulle scale più strette suggeriamo di optare per un macchinario attrezzato con una postazione per sedersi. L’utente si siede e sale o scende senza alcuna difficoltà.

I montascale con pedana sono invece noti per la loro grande versatilità. Hanno una sorta di piattaforma, che spesso si può mettere in verticale quando non si usa il macchinario, su cui si può salire sia a piedi che con la sedia a rotelle. La superficie della pedana è progettata per evitare che le ruote possano scivolare durante l’utilizzo.

Facile da usare

Per quanto riguarda la semplicità di utilizzo per l’utente non ci sono grandi differenze tra un modello e l’altro. I montascale hanno dei pulsanti pensati per essere il più possibile intuitivi, così che chiunque possa usarli anche senza aver ricevuto prima nessun genere di formazione.

Le funzioni sono per questo molto essenziali. Di solito questi macchinari permettono semplicemente di salire, scendere o fermare il funzionamento se necessario. Non sono presenti funzionalità complesse.

L’alternativa: gli ascensori

Tra le alternative ai montascale ci sono sicuramente gli ascensori. Sono strumenti ormai molto diffusi negli edifici di nuova costruzione, che spesso hanno un importante sviluppo verticale che può far superare persino il decimo piano.

Il problema potrebbe invece sorgere quando si ha a che fare con edifici più antichi, che non hanno all’interno un ascensore e che spesso non presentano neanche abbastanza spazio per farlo posizionare.

In queste situazioni l’unico modo è quello di far costruire un ascensore esterno. Probabilmente ne avrete già visti diversi nella vostra città.