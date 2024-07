Sanremo, si ribalta con l'auto e si schianta contro un palo della videosorveglianza (Foto)

Si ribalta con l'auto, un fuoristrada, e si schianta contro un palo dove sono state installate delle telecamere di videosorveglianza del Comune tirandolo giù. E' successo dopo le cinque di questa mattina in corso Felice Cavallotti 32 a Sanremo, di fronte alla chiesa di Nostra Signora della Mercede nel quartiere di San Martino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Sanremo e la polizia per il rilevamento dell'incidente stradale e per accertarne le cause.

Il conducente del mezzo, che sembra aver perso il controllo probabilmente per un malore o un colpo di sonno, è stato soccorso sul luogo del sinistro, fortunatamente pare non abbia riportato gravi ferite ma è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Borea per accertamenti.