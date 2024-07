Sanremo: Fratelli d'Italia amplia il direttivo cittadino "Nuove persone per una nuova fase politica"

Dopo la lunga ed intensa campagna elettorale, riprende l’attività del circolo sanremese di Fratelli d’Italia, forte dell’avvicinamento di nuove persone che hanno voluto condividere il progetto e i valori del nostro partito.

Come prima azione politica, in accordo con il Presidente Provinciale Gianni Berrino e sentito il già nominato direttivo di Sanremo, il coordinatore cittadino Antonino Consiglio ha provveduto ad allargare il direttivo con l’inserimento di Davide Verrando, Ethel Moreno, Matteo Morini, Luigi Muscio, Claudia Rodini e Davide Franceschin. Inoltre al vice coordinatore Graziano Pedante, con delega all’organizzazione è stato affiancato, sempre come vice coordinatore, Stefano Bottero con delega ai dipartimenti.

Fratelli d’Italia a Sanremo intende aprire una nuova fase politica che serva da supporto al gruppo consiliare e faccia da stimolo e anello di congiunzione con gli elettori e i cittadini di Sanremo: “Così – evidenzia FdI - si potrà apprezzare l’allargamento della base cittadina per le nuove sfide che si prospettano vicine all’orizzonte”.

Il direttivo, affiancato dalle persone che formano il gruppo di segreteria che ha svolto un faticoso ma splendido lavoro durante le elezioni, provvederà ad organizzare durante l’estate una serie di iniziative sui temi più cari al nostro partito nonché alcuni banchetti finalizzati al tesseramento al fine di incrementare ancora di più la forza politica di Fratelli d’Italia sul territorio.

Di seguito i nominativi per esteso del nuovo direttivo cittadino:

- Antonino Consiglio Coordinatore cittadino;

- vice Graziano Pedante, con delega all’organizzazione;

- vice Stefano Bottero con delega ai dipartimenti;

I membri saranno: Luca Lombardi, Elisa Balestra, Davide Verrando, Ethel Moreno, Matteo Morini, Luigi Muscio, Claudia Rodini, Davide Franceschini, Fabrizio Cravero, Davide Spinosi, Alfredo Guerrino, Carlo Pavone, Grazia Longhitano ed Alessandro Albiosi.