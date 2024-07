Ventimgilia, mercoledì 17 lo spettacolo “Le nozze di Antigone”

Il quarto Albintimilium Theatrum fEst prosegue mercoledì 17 luglio 2024 a Ventimiglia, nell’Area Archeologica di Nervia, con lo spettacolo “Le nozze di Antigone” di e con Ascanio Celestini, preceduto da “Il Latino in tasca live”, un’ora di latino per tutti con Stella Tramontana. Il festival, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, Palazzo Reale di Genova, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, il contributo della Provincia di Imperia e del Comune di Ventimiglia, in collaborazione con l’Area Archeologica di Nervia. Fa parte della seconda edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio” di Palazzo Reale e Teatro Pubblico Ligure, sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Liguria, con il patrocinio di Rai Liguria. Media partnership di Rai Cultura e di Tgr Liguria. Inoltre, nel 2024 il Festival di Ventimiglia diventa inoltre un Festival partecipativo sostenuto da un’apposita linea di finanziamento di Compagnia di San Paolo e la consueta programmazione viene arricchita da un percorso fatto insieme ad associazioni del territorio prima, durante e dopo gli spettacoli, chiamato ATPE -Albintimilium Theatrum Participandum(f)Est. Saranno direttamente coinvolti nel Festival molti cittadini, in particolare i più vulnerabili e coloro che hanno meno occasioni di partecipare alla vita culturale del territorio; essi potranno riflettere sulle tematiche proposte dagli spettacoli in calendario, avranno modo di costruire e veicolare insieme agli artisti messaggi sul tema del viaggio e di portare un loro contributo di visione e di speranza per la città e il suo futuro.

Alle ore 21, il teatro romano (corso Genova 134) ospita lo spettacolo “Le nozze di Antigone” di e con Ascanio Celestini, accompagnato alla fisarmonica da Gianluca Casadei. Ascanio Celestini è una delle voci più originali del teatro di narrazione, ha segnato la recente storia del teatro, a lui sono dedicati saggi e biografie e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Ubu. I suoi testi, rappresentati in tutto il mondo e costruiti attraverso un lavoro di ricerca antropologica, sono diventati dei veri “cult”. Nell’anfiteatro di Luni presenta la sua personale riscrittura della figura di Antigone collocata tra l’epoca fascista e il dopoguerra: un testo che oscilla tra ricordo e presente, tra mito e storia, tra realtà e immaginazione, tra un mito classico e uno moderno. “Le Nozze di Antigone” è stato messo in scena da Veronica Cruciani quasi 20 anni fa e ora viene portato in scena dal suo autore. La tragedia sofoclea e le stragi della resistenza si fondono nel racconto di Antigone, eroina tragica a cui Ascanio dà voce. Edipo, un anziano partigiano, e Laio, un gerarca fascista, ora sono simboli di una guerra fratricida che non solo è narrazione mitologica, ma anche memoria recente e terribilmente reale. Ed è Antigone la figura coraggiosa che intreccia i fili di queste due storie, che poi sono la stessa storia, senza tempo e di inspiegabile atrocità, come ogni guerra per mano dell’uomo.

Lo spettacolo è preceduto alle ore 19, nell’Antiquarium del Museo, dal “Latino in tasca live” con Stella Tramontana, un’ora di latino per tutti dedicata all’Amor. Non c'è da temere: non si tratterà di noiose e scolastiche lezioni di grammatica latina, bensì di pillole di saggezza, di viaggi fatti di parole alla scoperta di una lingua che può dirci ancora molto. Le originali lezioni di Stella Tramontana porteranno i partecipanti a riflettere e divertirsi. «Insieme – dichiara talentuosa e istrionica docente di greco e latino, oltre che scrittrice, attrice e sommelier – risponderemo a domande come: I sentimenti sono immortali? Quanti tipi di amore esistono nella lingua latina? Cosa c’entra Catullo con De Andrè? Dante con Battiato? E Virgilio con Lucio Dalla? Sapevate che per i romani il tempo libero era più importante del lavoro? E la siepe di Leopardi, ve la ricordate? Cosa c'entra lei con i miracoli? E poi lo sapevate che tradurre una lingua antica fa bene al cervello? E che il Kamasutra ha a che fare con le lingue antiche? E che la filosofia è nata da un uomo che si è meravigliato di fronte alla bellezza del mondo? Questo sarà un viaggio tra storia, cultura, lingua e letteratura: per avvicinarci, imparare, riflettere, e magari amare le lingue che studiamo a scuola. Per poi scoprire, forse con un moto di inaspettato stupore, che il latino, all’apparenza così antico, non è mai stato così moderno!».

Il quarto Albintimilium Theatrul fEst prosegue con“Il viaggio di Magellano” interpretato da Roberto Alinghieri (24 luglio) e le musiche eseguite dal vivo da Gloria Clemente, voce e pianoforte, e Davide Sinigaglia, percussioni e voce; “Il viaggio di Enea. Fuga da una città in fiamme” con Massimo Wertmüller, ideato e diretto da Sergio Maifredi con Teatro Pubblico Ligure (7 agosto). Seconda lezione de “Il latino in tasca live” il 24 luglio alle ore 19 nell’Antiquarium del Museo, un divertimento in grammatica aperto a tutti, dedicato questa volta all’Otium.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui siti www.teatropubblicoligure.it e www.comune.ventimiglia.im.it

INFO BIGLIETTI, PREVENDITA E PRENOTAZIONE:

·online sul sito web del Comune di Ventimigliawww.comune.ventimiglia.im.it(importo € 15,50 comprensivi di € 3,00 per l’accesso al sito archeologico e € 0,50 di diritti di prevendita)

·presso l’ufficio Manifestazioni in Piazza XX Settembre,1 – 3° piano il lunedì dalle 9 alle 13 o il giovedì dalle 15 alle 17 (importo € 15,00 comprensivi di € 3,00 per l’accesso al sito archeologico)

· presso il Teatro Romano la sera stessa degli spettacoli (importo € 15,00 comprensivi di € 3,00 per l’accesso al sito archeologico)

Prenotazione obbligatoria: 0184-252320/3482624922 o info@teatropubblicoligure.it- biglietto € 3 acquistabile in loco (comprensivo di accesso e visita al museo)

Per informazioni Ufficio Manifestazioni teatro@comune.ventimiglia.im.it tel. 0184 6183225.

Per informazioni sull’area archeologica drm-lig.albintimilium@beniculturali.it - tel 0184 252320.

Il progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio” di Palazzo Reale e Teatro Pubblico Ligure, con la direzione artistica di Sergio Maifredi, è sostenuto da Ministero della Cultura e Regione Liguria. Con il patrocinio di Rai Liguria. Media partnership di Rai Cultura e di Tgr Liguria.

“Albintimilium Theatrum fEst” ideato da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi è sostenuto da Comune di Ventimiglia e Provincia di Imperia.

Compagnia di San Paolo a Ventimiglia sostiene il progetto “ATPE – AlbintimiliumT heatrum Partecipandum(f)Est” di Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, realizzato in collaborazione con MeWe abitare collaborativo Srl Impresa Sociale e Spes APS di Ventimiglia, consulenti al progetto Paolo Pezzana e Martina Bacci.