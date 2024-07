Vallecrosia, nuova distribuzione dei kit per la raccolta differenziata: ecco tutte le info

Prosegue l’attività di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nel Comune di Vallecrosia. Sono previste, infatti, due nuove giornate in cui i cittadini potranno ritirare i dispositivi necessari per effettuare una corretta raccolta differenziata:

• mercoledì 17 luglio, dalle 10:00 alle 17:00 presso il parcheggio in Piazza ex lavatoi a Vallecrosia Alta;

• ⁠giovedì 18 luglio, presso il parcheggio di via Romana Travesa 1, vicino all’ecoisola presso il campetto di via Garibbe.

Il ritiro del kit non è facoltativo, ai punti di distribuzione si può presentare l’intestatario della TARI munito di codice fiscale, oppure si può scaricare la delega dal sito www.teknoserviceitalia.com/vallecrosia, compilarla, indicando un soggetto delegato, e allegare una copia del codice fiscale del delegante.