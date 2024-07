Su richiesta dell’Amministrazione, a Bordighera sono in corso ulteriori interventi di derattizzazione dopo quelli già eseguiti in varie zone nel corso della primavera 2024.

Come da comunicazione di TeknoService, negli ultimi giorni è già stato effettuato un intervento in piazza Eroi della Libertà (piazza Stazione) e un altro è programmato per il fine settimana nelle vie centrali cittadine.​