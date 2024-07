Le meme coin da comprare quando il mercato crypto crolla per rendimenti 10x

Bitcoin, le altcoin e soprattutto le meme coin, nonostante una leggera ripresa, sono reduci da almeno quattro settimane in negativo.

Tra i vari settori, quello preferito dai trader per individuare la prossima gemma del mercato sembrano esserci proprio le meme coin, comprese quelle in prevendita. Ecco quali.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained sfrutta l'attrattiva di Pepe e la inserisce in un'innovativa blockchain layer 2. PEPU sta cercando di risolvere i maggiori problemi nel settore delle meme coin ETH, ovvero le elevate commissioni di transazione e le basse velocità.

Il framework completo di PEPU per lo sviluppo di meme coin garantisce un collegamento fluido tra ETH e la chain Pepe, oltre a transazioni 100 volte più veloci e commissioni minime.

L'ICO di PEPU ha raccolto finora oltre 2 milioni di dollari, ogni tolen vale 0,0082596 dollari. L'intelligente tokenomics del token ha riservato il 30% degli 8 miliardi di token totali allo staking, con un P/A previsto dell'813%.

Naturalmente, partecipare a una prevendita può sempre spaventare un po', ma per alleviare questo timore Pepe Unchained ha superato due audit da parte di SolidProof e Coinsult.

Book of Meme (BOME)

Book of Meme è una delle meme coin in più rapida crescita di tutti i tempi: lanciata a marzo, la coin è già l'ottava meme coin più grande secondo i dati di CoinMarketCap.

Il progetto ispirato a Pepe, nonostante il vistoso calo recente, ha ancora molto valore da offrire con la sua innovativa piattaforma di creazione e condivisione di meme.

Mentre BOME segue ampiamente i movimenti di prezzo del mercato delle criptovalute, il team dietro di esso ha costantemente migliorato il token. Aggiungere più meme, giochi e tecnologie al progetto lo prepara ad una crescita massiccia.

Con un massimo storico di $0,02844, Book of Meme potrebbe rimbalzare in modo massiccio quando il mercato cambierà direzione. Con 158.000 follower su X (Twitter) che monitorano gli sviluppi e la coin che è una che ha registrato maggiori guadani a giugno, il rendimento 10x è dietro l’angolo.

WienerAI (WAI)

Unendo il fascino delle meme coin a tema cane con la sofisticata tecnologia AI, WienerAI è una delle ICO più promettenti di quest'anno. Le coin a tema Doge come SHIB e DOGE sono scese di oltre il 20% nell’ultima settimana e WienerAI potrebbe essere lanciata al momento perfetto per capitalizzare il loro rally.

Gli investitori hanno raccolto oltre 7 milioni di dollari per la sua ICO, intravedendo il potenziale di vendita di WienerAI a un prezzo di 0,00725 dollari.

La missione del token è quella di capitalizzare la tecnologia AI per creare il miglior bot di trading possibile. L'AI aiuterà i trader a trovare coin sottovalutate, a fornire suggerimenti di trading e analisi tecniche, il tutto attraverso un'interfaccia intuitiva.

Ma l'utilità non finisce qui. Il bot di trading offre una protezione all'avanguardia contro i bot di arbitraggio. E mentre i concorrenti di WeinerAI, come il nuovo bot di trading di FLOKI, possono addebitare commissioni in percentuali, WienerAI consente ai trader di portare a casa tutti i loro profitti con commissioni pari allo 0%.

Grazie all'enorme risposta della sua community X(Twitter), composta da 15.000 utenti, gli esperti ritengono che il prezzo di prevendita di WienerAI sia il più basso che vedremo mai.

TURBO (TURBO)

TURBO è la prima meme coin generata dall'intelligenza artificiale. Il token di proprietà della community con una mascotte rana ha un approccio innovativo alla governance. Utilizzando un oracolo AI insieme a TurboAI Chatbot, utilizza prompt e le opinioni della community per decidere i prossimi passi del token.

TURBO è sceso di quasi il 30% nell'ultima settimana fino a $0,003003, un calo drastico rispetto al suo massimo storico di $0,00974418 di maggio. Tuttavia, la moneta ha alcuni vantaggi che potrebbero farla salire di 10 volte nei prossimi mesi.

Una community forte è fondamentale per il successo di una meme coin: con 68.800 follower su X (Twitter) e un programma di pubblicazione attivo, TURBO ha numerosi utenti che la sostengono.

TURBO è uno dei pochi token in grado di trarre vantaggio dalla moda dell'intelligenza artificiale TradFi, essendo partito come un semplice prompt ChatGPT per creare la prossima grande meme coin con un budget di 69 $.

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge è il token nativo dell'ecosistema PLAY P2E. Con una grafica a 8 bit e il fascino nostalgico anni ‘90 del Tamagotchi, PLAY potrebbe essere uno dei più grandi vincitori nella prossima corsa al rialzo.

Il giocatore deve prendersi cura e giocare con un simpatico animale domestico.

Con oltre 5 milioni di dollari raccolti nella prevendita a un prezzo di $ 0,00515, PlayDoge si sta configurando come uno dei più grandi successi di questa estate. Con il 50% della fornitura totale di token assegnata alla prevendita, gli investitori si stanno affrettando prima del lancio del DEX.

Poiché esperti come 99Bitcoin prevedono rendimenti pari a 50 o addirittura 100 volte, PlayDoge è pronta per una crescita esponenziale dopo il lancio del suo DEX.