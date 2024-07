Bordighera: accoltellamento in centro la scorsa notte, arrestato l'autore è un romeno di 32 anni

I Carabinieri di Bordighera, in collaborazione con i colleghi di Ventimiglia, hanno identificato l’autore del ferimento di un trentacinquenne dell’Est europeo, avvenuto la scorsa notte nel centro della città delle palme.

Il fatto di sangue è avvenuto intorno alle quattro della notte tra martedì e ieri, quando i militari erano intervenuti in via Vittorio Emanuele II, dove era stata segnalata una violenta lite tra due stranieri. Attorno a un capannello di giovani vi era un uomo dell’Est europeo, ancora cosciente, ma con una grave ferite all’addome e con una copiosa perdita di sangue, presumibilmente causata da una coltellata. Trasportato in ospedale a Sanremo la vittima, un trentacinquenne di origine moldave, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, al termine del quale dopo qualche ora è stata dichiarata fuori pericolo.

Le informazioni acquisite sul posto e una tempestiva attività investigativa, avevano già da subito orientato le indagini su un altro straniero di origine rumena di trentadue anni e residente a Ventimiglia, la cui autovettura era stata individuata poco dopo lasciata aperta in un parcheggio a Bordighera. Vistosi ormai braccato, lo straniero, peraltro già noto alle forze dell’ordine, nel primo pomeriggio di ieri si è costituito ai Carabinieri di Ventimiglia, ammettendo le proprie responsabilità.

Sono ancora in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e le reali motivazioni alla base della lite e del grave ferimento di uno dei due contendenti.